Increíble hallazgo en el mundo animal | Una especie amazónica pérdida revive tras décadas de silencio.

Redescubrimiento insólito | Un ciervo chino considerado extinto sobrevive gracias a reintroducción en Europa y Asia

El descubrimiento del ave conocida como Tinamus resonans en la Serra do Divisor sorprendió a los científicos pero también encendió las alarmas sobre hábitats frágiles y la urgencia de protección a los animales y sus hogares.

El hallazgo de esta especie en la Amazonía occidental brasileña amplía el mapa de la biodiversidad regional y pone sobre la mesa la vulnerabilidad de poblaciones muy reducidas. Investigadores documentaron el ave en una franja altitudinal limitada y describieron rasgos morfológicos y vocales que la distinguen de otros tinamúes.

La detección nació de un registro acústico en octubre de 2021; tras llamadas grabadas y observaciones sostenidas, el equipo dirigido por Luis A. Morais recolectó ejemplares en 2025 y publicó la descripción formal en Zootaxa en diciembre. El registro sonoro, secuencias largas y potentes que generan eco en las laderas, inspiró su nombre científico y facilitó su localización.

Hábitat, ecología y características físicas

Tinamus resonans se ha observado entre 310 y 435 metros sobre el nivel del mar, en la transición entre bosque submontano y bosque achaparrado, sobre suelos de arenisca cuarcítica. El área, en el municipio de Mâncio Lima (Acre), presenta vegetación densa y suelos pobres que moldean una ecología muy especializada.

Los investigadores expresaron su preocupación sobre el estado de los hábitats de estas especies (Fuente: EFE). EFE / Antonio Lacerda

Los ejemplares pesan entre 342 y 362 gramos, alcanzan 320 mm de longitud y 517 mm de envergadura. Su plumaje incluye una máscara facial pizarra y partes inferiores canela, sin las barras transversales típicas de congéneres, rasgos que ayudaron a su diferenciación taxonómica.

El comportamiento de estas aves y sus riesgos

Modelos espaciales estiman alrededor de 2106 individuos confinados a la región montañosa, aunque los investigadores observaron solo quince ejemplares durante las expediciones y recolectaron hembras, atribuyendo la ausencia de machos a patrones conductuales del género.

Los autores del estudio alertaron: “Al ser confrontados directamente, los individuos no mostraron comportamiento de evasión y se mostraron notablemente mansos, aparentemente sin reconocer a los humanos como posibles depredadores”. Esa docilidad agrava su riesgo frente a amenazas humanas.

Amenazas y oportunidades de conservación

Aunque el hábitat está dentro del Parque Nacional Serra do Divisor, existen propuestas para reducir su protección y permitir carreteras, ferrocarriles y minería; según el comunicado, “La combinación de una población pequeña, un hábitat en riesgo y la ausencia de temor a los humanos pone al Tinamus resonans en alto riesgo de extinción”.

Especialistas sugieren profundizar estudios sobre su ecología, promover la conservación del corredor transfronterizo y explorar el ecoturismo de observación de aves como alternativa sostenible para proteger esta especie única.