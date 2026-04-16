Un grupo de investigadores realizó un hallazgo significativo en la Antártida, lo cual podría contribuir al entendimiento de nuevas especies marinas en una de las regiones más inexploradas del planeta, caracterizándose por su anatomía singular. El hallazgo se produjo durante una campaña de investigación en el continente antártico y fue comunicado a la comunidad científica internacional por la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC)en septiembre. Los especialistas destacaron que se trata de especies desconocidas para la biología moderna, lo que abre nuevas líneas de estudio sobre la biodiversidad extrema. Jan Strugnell, profesor de la Universidad James Cook y líder de la investigación, subrayó la importancia de este descubrimiento para el ámbito científico: “Hemos recolectado una notable diversidad de organismos marinos y posiblemente algunas especies nuevas“. El equipo de científicos identificó diversas criaturas, entre ellas algunas especies inusuales que jamás habían sido registradas. Los investigadores tenían como objetivo principal estudiar los efectos del aumento de la temperatura en el Océano Antártico y evaluar el estado del glaciar Denman, una zona bajo observación constante debido a que ha retrocedido cerca de 5 kilómetros entre 1996 y 2018 y es uno de los que experimenta un deshielo más acelerado en la región. La profesora Delphine Lannuzel señaló que el inusual color del iceberg podría estar relacionado con su alto contenido en hierro. "Esos óxidos de hierro absorben la luz azul y eso es lo que hace que el iceberg de jade tenga el color que tiene", añadió la investigadora del Centro Australiano para la Excelencia en Ciencias Antárticas. Los científicos no esperaban encontrarse con estos peculiares ejemplares, ya que llevaban a cabo una travesía de seis días a bordo del rompehielos RSV Nuyina, cuyo recorrido estaba programado para finalizar a mediados de año. Para que podamos entender realmente cuánto calor entra en la plataforma de hielo, necesitamos estar lo más cerca posible para comprender estos procesos y propiedades del océano“, explicaron los autores del estudio, quienes además lograron observar un iceberg de tono jade, un fenómeno poco común en este tipo de expediciones. Los descubrimientos han representado un avance significativo en el campo de la biología marina, incluyendo dos organismos que han sido identificados y uno que aún no posee una denominación científica.