Un equipo internacional de arqueólogos confirmó la ubicación de una antigua ciudad fundada por Alejandro Magno, un enclave comercial que durante siglos permaneció oculto bajo el terreno del actual sur de Irak. El asentamiento, conocido históricamente como Alejandría del Tigris, habría sido uno de los centros estratégicos de comercio más importantes del mundo antiguo. El descubrimiento permitió reconstruir parte de la estructura urbana de esta ciudad perdida, que fue fundada en el siglo IV antes de Cristo en un punto clave donde convergían rutas fluviales y marítimas. Desde allí se articulaban intercambios comerciales entre India, Mesopotamia y el Mediterráneo. Durante siglos el sitio cayó en el olvido luego de que el curso del río Tigris cambiara su recorrido. Ese fenómeno natural provocó que el antiguo puerto quedara aislado y que la ciudad desapareciera gradualmente de los registros históricos. El avance más importante ocurrió gracias al uso de nuevas herramientas tecnológicas. Los investigadores emplearon drones y escaneos geofísicos de alta resolución que permitieron identificar estructuras enterradas sin necesidad de excavar grandes áreas. Los análisis revelaron trazados urbanos completos, incluyendo murallas defensivas, cuadrículas de calles y bloques residenciales. Según explicó el arqueólogo Stefan R. Hauser, el tamaño de la ciudad sorprendió a los especialistas por su magnitud dentro del contexto de las urbes de la antigüedad. Las exploraciones realizadas durante los últimos años permitieron identificar múltiples estructuras que evidencian la importancia del asentamiento en la región: Estas evidencias demuestran que el lugar funcionaba como un centro logístico fundamental para las rutas comerciales que conectaban Asia con el Mediterráneo. Los especialistas consideran que el estudio de esta antigua metrópolis puede aportar información clave sobre uno de los periodos menos documentados del mundo antiguo: Según los arqueólogos, la conservación del lugar es excepcional porque el terreno no fue ocupado nuevamente tras su abandono, lo que abre una oportunidad única para comprender cómo funcionaba una gran ciudad comercial del mundo antiguo.