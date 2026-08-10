Encontraron a Cleopatra: el descubrimiento de los expertos que redefine la historia de la faraona.

Un descubrimiento realizado por un grupo de arqueólogos egipcios y dominicanos ha dado como resultado el hallazgo de una antigua estatua de mármol que podría revelarnos el auténtico aspecto de la faraona Cleopatra.

Este hallazgo arqueológico, correspondiente a las Ruinas de Taposiris Magna, ofrece nuevas evidencias a los expertos sobre la vida y legado de Cleopatra VII.

El hallazgo histórico de la estatua de Cleopatra: ¿dónde fue encontrada?

Durante años, Taposiris Magna o Templo de Osiris captó la atención de expertos, ya que se pensaba que podría albergar la tumba de Cleopatra VII y su amante, Marco Antonio.

Las excavaciones en el sector sur del templo mostraron un tesoro de artefactos del periodo ptolemaico tardío, incluyendo un hallazgo que podría validar la relevancia histórica del sitio.

Un grupo de arqueólogos encuentra una antigua estatua que podría mostrar el rostro de Cleopatra.

¿Es esta la escultura auténtica de Cleopatra VII?

Los arqueólogos responsables de la investigación sugieren que esta figura podría ser una representación de Cleopatra VII, basándose en el estilo del objeto y los símbolos presentes en la escultura.

En este sentido, se ha hallado un notable busto de piedra caliza que representa a un rey con un tocado característico de los faraones de Egipto.

Entre los hallazgos más relevantes en esta misión arqueológica se destaca una estatua de mármol blanco que representa a una mujer con una corona real.

Un grupo de arqueólogos halla una estatua que podría mostrar el rostro de Cleopatra.

Nuevos hallazgos que enriquecen la época ptolemaica

Los recientes hallazgos comunicados por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto proporcionan una nueva perspectiva sobre la época ptolemaica. Los descubrimientos relevantes son:

Necrópolis: se ha encontrado una extensa necrópolis que contiene 20 catacumbas junto a una tumba subterránea situada bajo el antiguo faro de Taposiris Magna. En una de las cámaras de esta tumba se han hallado nueve bustos de mármol blanco.

Monedas y cerámicas: se ha identificado una colección de monedas que presentan inscripciones posiblemente vinculadas al reinado de Cleopatra.

Artefactos de rituales: se han recuperado vasijas de piedra caliza, lámparas de aceite, estatuas de bronce y un amuleto que exhibe la inscripción "La justicia de Ra se ha levantado".

Qué significa este hallazgo y por qué importa

El hallazgo también reaviva el interés por la vida y el legado de la última reina del Antiguo Egipto. Este descubrimiento genera expectativas entre los arqueólogos, quienes anhelan desvelar más secretos que podrían revolucionar nuestra comprensión de este periodo histórico.

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto ha confirmado que la misión continuará realizando su labor en la zona con el objetivo de desenterrar más secretos del antiguo templo y explorar su posible vínculo con el reinado de Cleopatra VII.

Por otro lado, se ha iniciado un proyecto de conservación destinado a proteger los artefactos hallados, a fin de asegurar que las futuras generaciones tengan la oportunidad de estudiar y valorar la rica herencia cultural de Egipto. Los expertos anticipan que estos esfuerzos atraerán a un mayor número de turistas interesados en la historia antigua de la región.

Asimismo de los hallazgos mencionados, los arqueólogos descubrieron inscripciones jeroglíficas que podrían proporcionar información sobre rituales y prácticas funerarias de la época, lo que enriquecería aún más el contexto histórico de Cleopatra. Este descubrimiento sugiere que Taposiris Magna no solo fue un centro religioso, sino también un notable sitio de enterramiento para la élite ptolemaica.