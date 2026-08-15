Muchas personas están incorporando este truco casero en su rutina de lavado. Expertos en cuidado textil explican cuándo funciona, qué tipo de sal se puede usar y cuáles son sus límites.

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En todo el país .

En Colombia, cada vez más personas están buscando métodos sencillos para cuidar la ropa oscura sin gastar de más en productos especializados. Entre los trucos más comentados aparece uno que parece salido de la cocina: agregar sal al lavado. Aunque no reemplaza un detergente de buena calidad, sí puede ayudar a proteger el color de ciertas prendas y reducir el desgaste visual que producen los lavados frecuentes.

El interés por este método ha crecido especialmente entre quienes lavan camisetas negras, jeans oscuros, sudaderas y prendas de algodón teñido. La razón es simple: la sal común puede actuar como un fijador ligero del color en algunos tejidos, ayudando a que pierdan menos tinte durante el lavado.

Antes de probarlo, conviene saber cómo usarla correctamente y en qué casos realmente aporta beneficios.

¿Para qué sirve agregar sal al lavado de la ropa oscura?

La sal de mesa, en pequeñas cantidades, puede ayudar a disminuir la pérdida de color de las prendas oscuras, sobre todo durante los primeros lavados. Esto ocurre porque contribuye a estabilizar parte del tinte que aún no se ha fijado completamente en la tela.

Los beneficios más mencionados son:

Ayudar a conservar el tono negro o azul oscuro por más tiempo.

Reducir la apariencia opaca de la ropa.

Disminuir la transferencia de color entre prendas oscuras.

Mantener un aspecto más uniforme tras varios lavados.

Este efecto suele notarse más en prendas nuevas de algodón o mezclas de algodón con tintes intensos.

¿Cómo usar sal en el lavado de ropa oscura correctamente?

Para aplicar este truco en casa no hace falta una gran cantidad. Lo recomendable es usar entre una y dos cucharadas de sal común por carga de ropa oscura.

Puede agregarse directamente al tambor de la lavadora junto con la ropa o disolverse previamente en un poco de agua . Después se añade el detergente habitual y se selecciona un ciclo para ropa oscura o delicada.

Un paso clave es lavar las prendas con agua fría. Las temperaturas altas favorecen la pérdida de color, mientras que el agua fría ayuda a conservar mejor los tintes.

¿Qué tipo de sal se recomienda para lavar ropa oscura?

La opción más práctica es la sal común refinada que se utiliza en la cocina. No es necesario usar sal marina, gruesa ni productos especiales.

Eso sí, debe emplearse en cantidades moderadas. Un exceso de sal no mejora el resultado y, usado de forma continua en grandes cantidades, podría dejar residuos en la lavadora o en las prendas.

¿La sal reemplaza el detergente para ropa oscura?

No. La sal no limpia la ropa. Su función es complementaria y nunca sustituye al detergente.

Para un mejor cuidado de las prendas oscuras, los especialistas recomiendan combinar este truco con otras medidas:

Lavar la ropa al revés.

Separar las prendas oscuras de las claras.

Evitar sobrecargar la lavadora.

Usar detergentes formulados para ropa de color.

Secar a la sombra y no bajo sol directo.

¿En qué prendas funciona mejor el truco de la sal?

Suele dar mejores resultados en:

Camisetas negras.

Jeans oscuros.

Sudaderas.

Leggins negros.

Ropa de algodón teñida.

En telas sintéticas, prendas técnicas o ropa ya muy desgastada, el efecto suele ser menor.

¿Cuándo no se recomienda agregar sal al lavado?

Hay situaciones en las que es mejor evitar este truco:

Prendas con instrucciones específicas de lavado en la etiqueta.

Ropa delicada como seda o lana.

Lavados con blanqueadores.

Prendas oscuras que destiñen excesivamente, pues requieren un tratamiento distinto.

Si la prenda es nueva y muy oscura, lo ideal es hacer una prueba en un primer lavado por separado.