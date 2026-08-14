Falabella se consolidó como una de las cadenas de retail más destacadas en Colombia. Con una sólida presencia en tiendas físicas y una amplia red de envíos que cubre gran parte del país, ofrece a los consumidores acceso a marcas internacionales y promociones atractivas.

En esa misma línea, la compañía publicó una oferta de electrodomésticos con descuentos en distintos productos de la marca Electrolux por tiempo limitado. La sección incluye artículos para la cocina, el lavado de ropa y la limpieza del hogar.

Los descuentos alcanzan más del 50% en algunos productos, aunque las condiciones de la promoción pueden variar según cada artículo y la disponibilidad de stock. Estas son algunas de las opciones que forman parte de la oferta.

Lavadora Electrolux de 12 kg

La Electrolux EWIW12F6USVS es una lavadora de carga superior con capacidad para 12 kg. Cuenta con panel digital, tecnología Premium Care, 10 programas de lavado y tambor de acero inoxidable.

El modelo ofrece una velocidad de centrifugado de hasta 650 rpm y clasificación de eficiencia energética A. Con un descuento del 52%, pasó de $2.399.900 a $1.149.900.

Falabella ofrece descuentos en electrodomésticos Electrolux seleccionados por tiempo limitado. Freepik

Nevera Electrolux de 173 litros

La Electrolux ERB163HB tiene 173 litros útiles y un diseño compacto con el congelador ubicado en la parte inferior. Dispone de 121 litros para refrigeración y 45 litros para congelación.

Entre sus características se encuentran la puerta reversible, iluminación LED y un ancho de 50 centímetros. El modelo tiene eficiencia energética B. Con un descuento del 45%, pasó del $1.829.900 a $999.900.

Aspiradoras Electrolux para la limpieza

La oferta incluye la Electrolux STK14, una aspiradora vertical con cable de 1450 W que puede utilizarse como equipo 2 en 1. Tiene filtro HEPA, depósito de 1,6 litros y cable de 5 metros, y se puede conseguir en Falabella con un descuento del 52% por $134.900.

También aparece la Electrolux SON10, una aspiradora con bolsa de 1400 W, sistema de triple filtrado, cable retráctil de 5 metros y capacidad de 12 litros, por $229.900.

Más productos Electrolux en oferta

La selección se completa con la lavadora EWIW95F6USVG, de carga superior y 9,5 kg, que incorpora panel digital Premium Care, 10 programas, tambor de acero inoxidable y eficiencia energética A. Se encuentra en la página web por $1.049.900.

Por último, la freidora de aire EAF20 tiene una capacidad de 3,2 litros, potencia de 1400 W, controles digitales y función girar. Los precios y porcentajes de descuento están sujetos a cambios y disponibilidad.