Aeropuertos de Orlando, Nueva York, Miami y Houston anularán el ingreso de ciudadanos que hayan postergado la renovación del pasaporte.

Confirmado | Aeropuertos de Dallas, Atlanta, Nueva York y Nueva Jersey bloquearán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite de actualización en su pasaporte

Viajar a Estados Unidos con el pasaporte vencido o sin cumplir las condiciones exigidas por las autoridades migratorias puede impedir el embarque antes incluso de llegar al control de migración. Los pasajeros que tengan previsto aterrizar en aeropuertos como Orlando, Nueva York, Miami y Houston deberán comprobar que su documento se encuentre vigente y reúna los requisitos establecidos para ingresar al país.

Aunque muchas personas creen que basta con tener una visa válida, las compañías aéreas también verifican el estado del pasaporte antes del vuelo. Si el documento no cumple con las condiciones exigidas por Estados Unidos, el pasajero puede ser rechazado en el mostrador y no podrá abordar el avión.

¿Qué trámite del pasaporte no se puede postergar?

El principal requisito consiste en mantener el pasaporte vigente y renovarlo antes de que expire cuando sea necesario para cumplir con las normas migratorias del destino.

Como regla general, Estados Unidos exige que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses posteriores a la fecha prevista de salida del país. Sin embargo, los ciudadanos de algunos países que integran el denominado “Six-Month Club” están exentos de esa exigencia adicional y solo deben contar con un pasaporte válido durante toda su permanencia.

¿Por qué las aerolíneas pueden impedir el embarque?

Antes de cada vuelo internacional, las aerolíneas verifican que los viajeros cumplan con la documentación requerida por el país de destino.

Si detectan que el pasaporte está vencido, deteriorado o no reúne las condiciones exigidas por las autoridades estadounidenses, pueden negar el embarque para evitar que el pasajero sea inadmitido al llegar al control fronterizo.

Confirmado | Aeropuertos de EE.UU. bloquearán el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte. Archivo El Cronista

¿Qué pasa si la visa está en un pasaporte vencido?

Las autoridades estadounidenses permiten utilizar una visa vigente que se encuentre estampada en un pasaporte vencido, siempre que el viajero presente también un pasaporte nuevo y vigente.

En ese caso, ambos documentos deben corresponder a la misma persona y la visa no debe estar dañada ni haber sido revocada. No es necesario solicitar una nueva visa únicamente porque el pasaporte donde fue emitida haya expirado.

Documentos que conviene revisar antes del viaje

Antes de dirigirse al aeropuerto, las autoridades y las aerolíneas recomiendan verificar:

Que el pasaporte esté vigente y en buen estado.

Que cumpla con la vigencia exigida para ingresar a Estados Unidos.

Que la visa, cuando corresponda, continúe vigente.

Que los datos del pasaporte coincidan con los del tiquete aéreo.

Contar con la documentación migratoria requerida para el viaje.

De esta manera, los viajeros que tengan previsto arribar a Orlando, Nueva York, Miami y Houston o a cualquier otro aeropuerto estadounidense podrán evitar inconvenientes al momento del embarque y cumplir con los controles migratorios exigidos por las autoridades federales.