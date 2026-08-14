El apoyo también incluye despliegue de equipos para organismos de emergencia y recuperación de comunicaciones (Fuente: Grok).

Tiendas D1 suma a su catálogo el utensilio 3 en 1 que facilita cocinar y cuesta menos de $30.000

Starlink confirmó que habilitará internet satelital gratuito en Colombia hasta el 12 de septiembre para clientes nuevos, usuarios activos y personas que habían cancelado el servicio en las zonas impactadas por el reciente terremoto. La medida fue anunciada como parte del plan de emergencia de la compañía fundada por Elon Musk, que busca restablecer la conectividad en los territorios más afectados.

La empresa explicó que, además de entregar acceso gratuito a internet, desplegará infraestructura de Starlink para apoyar a las agencias de respuesta a emergencias y facilitar las comunicaciones durante las labores de atención.

Con esta decisión, miles de dispositivos compatibles podrán conectarse sin costo al servicio satelital, una alternativa clave en lugares donde las redes móviles o de fibra óptica presentan fallas tras la emergencia.

¿Qué dispositivos podrán conectarse gratis a Starlink en Colombia?

El beneficio anunciado por Starlink está dirigido a usuarios que cuenten con un kit compatible del servicio. Entre los equipos que podrán acceder a la conectividad gratuita se encuentran:

Celulares Android y iPhone con conexión Wi‑Fi.

Computadores portátiles y de escritorio.

Tabletas.

Televisores inteligentes (Smart TV).

Consolas de videojuegos y otros dispositivos que se conecten a la red Wi‑Fi generada por el equipo Starlink.

La conexión no se realiza directamente desde el celular al satélite, sino a través del router Wi‑Fi del sistema Starlink instalado en el hogar, empresa o punto de atención.

Elon Musk ofrece internet gratis | Todos estos celulares, computadoras y televisores podrán conectarse sin costo a Starlink desde agosto. ChatGPT - creada con IA

¿Cómo funcionará el internet gratis de Starlink hasta el 12 de septiembre?

Starlink informó que el mecanismo será diferente según el tipo de usuario:

Clientes con servicio activo

Los usuarios que ya tienen una suscripción vigente no deberán hacer ningún trámite. La empresa aplicará automáticamente un crédito en la cuenta para cubrir el costo del servicio hasta el 12 de septiembre.

Usuarios que habían cancelado Starlink

Quienes cancelaron su suscripción anteriormente también recibirán un crédito que les permitirá reactivar el servicio sin costo durante el periodo establecido.

Nuevos usuarios

Las personas de las zonas afectadas que compren un kit Starlink deberán contactar al soporte técnico después de la compra para solicitar la activación del beneficio gratuito.

¿Starlink reemplazará equipos dañados por el terremoto?

Sí. La compañía indicó que los usuarios cuyos equipos hayan sufrido daños por el terremoto podrán solicitar un reemplazo gratuito a través del servicio de soporte.

Esta medida busca acelerar la recuperación de la conectividad en hogares y negocios que ya contaban con la tecnología satelital antes de la emergencia.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio de internet satelital gratis?

De acuerdo con el anuncio de la compañía, el beneficio aplica para personas ubicadas en las zonas de Colombia afectadas por el terremoto y estará vigente hasta el 12 de septiembre.

La empresa reiteró que la prioridad es garantizar que los usuarios impactados por la emergencia mantengan acceso a internet y que las autoridades dispongan de conectividad para coordinar las labores de atención.