Oficial | El Gobierno revisará todos los baúles y anulará la licencia de conducir de los conductores que lleven este objeto en el auto

Oficial | El Gobierno revisará todas las guanteras y anulará la licencia de conducir de los conductores que lleven este objeto en el auto

Los controles sobre los vehículos que circulan por las carreteras y ciudades del país pueden incluir inspecciones de distintos sectores del automóvil cuando las autoridades realizan procedimientos relacionados con la seguridad y el cumplimiento de la normativa.

En estos operativos, el baúl puede convertirse en uno de los puntos de revisión. El objetivo es detectar elementos cuyo porte o transporte se encuentre restringido y comprobar que, cuando corresponda, el conductor cuente con los permisos exigidos por las autoridades.

La legislación colombiana contempla disposiciones específicas para el porte y transporte de armas de fuego, municiones y explosivos. Llevar determinados elementos sin la autorización correspondiente puede derivar en su incautación o decomiso y, dependiendo de la conducta, en otras actuaciones administrativas o penales.

¿Qué objetos pueden generar problemas si aparecen en el baúl del auto?

Uno de los principales focos de los controles son las armas de fuego y sus municiones. El Decreto 2535 de 1993 establece diferentes circunstancias que pueden dar lugar al decomiso de armas, municiones, explosivos y accesorios.

Entre ellas se encuentra portar o poseer armas, municiones o explosivos sin el permiso de la autoridad competente, así como transportar determinados elementos cuando la autorización haya perdido vigencia o hacerlo bajo condiciones expresamente prohibidas por la normativa.

También existen restricciones para el traslado de explosivos. La regulación dispone que estos elementos deben movilizarse cumpliendo los requisitos establecidos por las autoridades militares correspondientes.

Por eso, entre los elementos que pueden encender las alertas durante un procedimiento se encuentran:

Armas de fuego sin la autorización correspondiente.

Municiones no autorizadas.

Explosivos y sus accesorios.

Sustancias o materiales peligrosos transportados sin cumplir las condiciones legales.

Determinados elementos utilizados para cometer una conducta ilícita.

Oficial | El Gobierno revisará todos los baúles y anulará la licencia de conducir de los conductores que lleven este objeto en el auto Archivo El Cronista

¿La Policía puede revisar el baúl de un vehículo?

Al igual que ocurre con la guantera, una inspección del automóvil debe realizarse dentro de los procedimientos previstos por la legislación colombiana y respetando los derechos de los ciudadanos.

Los controles pueden estar vinculados con tareas de tránsito o seguridad y, ante una situación que lo justifique, las autoridades pueden verificar el contenido del vehículo para determinar si existen elementos prohibidos o restringidos.

Encontrar un objeto de estas características no significa que cualquier conductor vaya a perder automáticamente su licencia. La consecuencia dependerá de la conducta detectada, las circunstancias particulares y la normativa aplicable.

¿Pueden suspender o cancelar la licencia de conducción?

El Código Nacional de Tránsito diferencia entre suspensión y cancelación de la licencia y establece causales concretas para cada medida.

Entre las razones previstas para suspenderla aparecen una decisión judicial, determinadas imposibilidades físicas o mentales para conducir y conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas alucinógenas. La cancelación, por su parte, procede en supuestos específicos como una decisión judicial, reincidencias determinadas por la ley, utilizar una licencia mientras está suspendida u obtenerla fraudulentamente.

Por este motivo, transportar ilegalmente un arma, municiones o explosivos puede abrir actuaciones adicionales, pero la cancelación del documento no se produce de manera automática simplemente porque uno de estos objetos sea encontrado dentro del baúl.

Así, antes de trasladar armas, municiones, explosivos u otros elementos sometidos a regulación, resulta fundamental comprobar cuáles son las autorizaciones necesarias y las condiciones establecidas para su transporte.