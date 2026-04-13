Tras varios años de retrasos, ajustes técnicos y discusiones ambientales, la ampliación de la autopista Norte de Bogotá finalmente entrará en fase de construcción. La Agencia Nacional de Infraestructura confirmó la firma del acta de inicio que permitirá poner en marcha el proyecto que busca descongestionar uno de los corredores más críticos del país y mejorar la conexión con los municipios de la Sabana norte. La obra es considerada estratégica para la movilidad regional, ya que impactará directamente a miles de conductores que se desplazan diariamente entre Bogotá y poblaciones como Chía, Cajicá, Zipaquirá, Sopó y Tocancipá. El plan contempla ampliar carriles, construir nuevas ciclorrutas, mejorar andenes y habilitar infraestructura para transporte público masivo. Además del alivio en los tiempos de desplazamiento, el proyecto también busca fortalecer la competitividad del norte de la capital y dinamizar el crecimiento urbano que se ha concentrado en esta zona durante los últimos años. El proyecto contempla la ampliación de la autopista Norte hasta completar 12 carriles en algunos tramos, incluyendo carriles mixtos, carril exclusivo para transporte masivo y nuevas conexiones viales. También se construirán puentes peatonales, ciclorrutas continuas y andenes más amplios para mejorar la seguridad de peatones y ciclistas. La intervención se concentrará inicialmente entre las calles 191 y 245, uno de los puntos con mayor congestión vehicular. Allí comenzarán los trabajos de adecuación del terreno, ajustes de drenaje y ampliación de la calzada. Actualmente, este corredor soporta cientos de miles de desplazamientos diarios, con tiempos de viaje que pueden superar las dos o tres horas en horas pico. Con la ampliación, se proyecta una reducción significativa en los trancones y una movilidad más fluida hacia el norte de la Sabana. La obra impactará directamente a cinco municipios estratégicos del norte de Bogotá: Estas poblaciones han experimentado un crecimiento acelerado en vivienda, comercio e industria, lo que ha incrementado la presión sobre la autopista Norte. La ampliación permitirá mejorar la conexión entre estos territorios y la capital, reduciendo tiempos de traslado para trabajadores, estudiantes y transporte de carga. Además, el proyecto facilitará el acceso a zonas industriales y logísticas, consideradas clave para la economía regional. Con la firma del acta de inicio, el concesionario podrá arrancar las primeras actividades constructivas, que incluyen cerramientos, señalización, adecuación del terreno y trabajos preliminares de ingeniería. Paralelamente, se entregarán los últimos ajustes técnicos solicitados por la autoridad ambiental, los cuales están relacionados con drenaje, manejo de humedales y compensaciones ecológicas. Este paso es necesario para garantizar que la obra avance sin nuevos retrasos. El cronograma contempla varias fases de construcción para evitar cierres totales de la vía, priorizando intervenciones por tramos y manteniendo la circulación vehicular. Entre los principales beneficios del proyecto se destacan: También se espera que la nueva infraestructura mejore la seguridad vial y reduzca los puntos críticos donde actualmente se registran accidentes frecuentes.