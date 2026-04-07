El Ministerio de Educación de Colombia confirmó el calendario académico vigente para 2026, en el que se incluyen varios feriados nacionales con suspensión de clases en todo el país. Estas fechas, definidas por ley, implican el cierre de escuelas públicas y privadas. En este contexto, estudiantes y familias comienzan a organizar sus actividades teniendo en cuenta los próximos días de descanso obligatorio, que impactan directamente en la rutina escolar. Con el avance del año, surge una de las preguntas más frecuentes: cuáles son los próximos feriados en Colombia y cuándo habrá interrupciones en las clases. De acuerdo con el calendario oficial, el siguiente feriado será el jueves 1 de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajo. Durante esta jornada, como es habitual, no habrá clases en todo el país. El siguiente descanso llegará el lunes 19 de mayo, cuando se traslada la celebración de la Ascensión de Jesús (originalmente el 18 de mayo) en el marco de la llamada Ley Emiliani, que permite mover ciertos feriados al lunes para generar fines de semana largos. Más adelante, el calendario marca el lunes 9 de junio, correspondiente a Corpus Christi (que cae el 8 de junio, pero también se traslada), otro día en el que las instituciones educativas permanecerán cerradas. Desde el Ministerio de Educación Nacional de Colombia se establece que las instituciones deben respetar estos días dentro de su cronograma, garantizando igualmente el cumplimiento del calendario académico anual. Esto significa que, aunque haya pausas en las clases, los colegios suelen reorganizar contenidos o ajustar actividades para no afectar el desarrollo del ciclo lectivo. Además, estos feriados representan momentos clave para muchas familias, ya que permiten planificar descansos, viajes cortos o actividades recreativas sin interferir con las obligaciones escolares. Estos días forman parte del calendario oficial y su impacto dependerá de cómo se integren con los fines de semana, generando en varios casos pausas más prolongadas en la actividad escolar.