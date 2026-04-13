El Ejecutivo confirmó que el viernes 17 de abril de 2026 será día cívico nacional para las entidades del orden nacional, una decisión que cambia el funcionamiento habitual del Estado y crea un nuevo fin de semana largo para el sector público. Aunque no es un festivo del calendario tradicional, la jornada será considerada no hábil para buena parte de la administración, lo que implica suspensión de actividades laborales y ajustes administrativos. La medida está respaldada por el Decreto 500 de 2024, que estableció que el tercer viernes de abril se declarará como Día Cívico de la Paz con la Naturaleza. Para 2026, la fecha corresponde al viernes 17 de abril, cuando ministerios, departamentos administrativos y otras entidades del Ejecutivo no prestarán atención al público. Este descanso se sumará al sábado 18 y domingo 19 de abril, conformando un nuevo fin de semana largo para miles de empleados públicos del país. El viernes 17 de abril de 2026 no es un festivo nacional, sino un día cívico decretado por el Gobierno. Esto significa que la medida aplica principalmente para entidades del orden nacional y sus funcionarios. En términos prácticos, el día se considera no hábil para la administración pública central, por lo que no habrá atención al público y se suspenderán muchos procesos internos. Sin embargo, el sector privado no está obligado a otorgar descanso, aunque algunas empresas podrían acogerse de manera voluntaria. Las alcaldías y gobernaciones también tienen la facultad de decidir si adoptan la jornada en sus territorios, por lo que el impacto puede variar según cada región. El día cívico del viernes 17 de abril aplica principalmente para: Para estos organismos, la jornada será considerada no hábil, lo que implica suspensión de labores y atención presencial. No obstante, los servicios esenciales continuarán operando con normalidad. Entre ellos se encuentran: Estas áreas no pueden detener su funcionamiento, por lo que mantendrán operaciones habituales. El Día Cívico de la Paz con la Naturaleza fue creado como una jornada para promover la reflexión ambiental y la protección de los recursos naturales del país. La iniciativa busca incentivar actividades pedagógicas y acciones enfocadas en sostenibilidad. El Gobierno planteó esta fecha como un espacio para fortalecer la conciencia sobre el cuidado del agua, la biodiversidad y los ecosistemas. También pretende impulsar actividades institucionales relacionadas con la conservación ambiental. Desde 2024, la jornada se repite cada tercer viernes de abril, generando una pausa administrativa en las entidades del orden nacional. Al tratarse de un día no hábil para varias entidades públicas, múltiples trámites y procesos administrativos tendrán modificaciones. Los plazos que coincidan con esa fecha se trasladarán automáticamente al siguiente día laboral. En este caso, las obligaciones previstas para el viernes 17 de abril pasarán al lunes 20 de abril de 2026. Esto también podría generar corrimientos en algunos vencimientos posteriores. La recomendación es revisar los calendarios actualizados para evitar sanciones o retrasos en trámites oficiales. Entre los principales procesos que podrían modificarse por el día cívico están varias obligaciones fiscales importantes: Estos vencimientos se correrán al siguiente día hábil, lo que impactará el calendario tributario de abril para empresas y contribuyentes.