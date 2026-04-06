Colombia se prepara para una semana marcada por la movilización social y el impacto directo en el sistema educativo. El anuncio de un paro nacional por parte del gremio docente encendió las alertas por la suspensión de clases en miles de colegios públicos. La convocatoria fue realizada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), en un contexto atravesado por protestas de distintos sectores. La decisión se suma a otras jornadas de manifestación que también afectarán la movilidad en varias regiones. Este nuevo escenario refleja el creciente malestar en diferentes frentes, donde el paro docente se convierte en una de las expresiones más visibles. La medida tendrá consecuencias inmediatas para estudiantes y familias en todo el país. El paro nacional del magisterio fue programado para el miércoles 15 de abril y tendrá una duración de 24 horas. Durante esa jornada, las instituciones educativas oficiales no prestarán servicio, dejando sin actividades académicas a miles de estudiantes. Se prevé que las principales ciudades, como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, concentren las mayores movilizaciones, con marchas que tendrán como punto central la Plaza de Bolívar en la capital del país. Fecode sostiene que la decisión responde a problemas persistentes en el sistema de salud que atiende a los docentes y sus familias. El gremio exige soluciones estructurales que garanticen una atención adecuada. Además, reclaman avances en la reglamentación del Sistema General de Participaciones, clave para asegurar los recursos destinados a la educación pública. También piden el cumplimiento de acuerdos relacionados con prestaciones sociales, pagos pendientes y garantías sindicales. El paro docente se da en medio de otras movilizaciones previstas para abril, incluyendo protestas del sector agropecuario contra el Catastro Multipropósito. Estas acciones podrían generar bloqueos intermitentes en vías clave y afectar la movilidad. Sobre este contexto, el presidente Gustavo Petro aseguró que “les miente la oposición, señores ciudadanos y ciudadanas del campo y de la ciudad”, al defender la política catastral y señalar que busca que los grandes propietarios asuman mayores impuestos. El panorama anticipa una semana compleja, con manifestaciones simultáneas que pondrán a prueba la capacidad de respuesta institucional y el desarrollo normal de actividades en distintos sectores del país.