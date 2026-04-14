Un patrón climático comenzó a repetirse en distintas regiones del país. Cielos cubiertos, lluvias persistentes y tormentas eléctricas se instalaron en amplios sectores, generando un escenario que, aunque no es inédito, sí resulta cada vez más intenso. Durante las últimas horas, varias zonas registraron precipitaciones entre moderadas y fuertes, acompañadas en algunos casos de descargas eléctricas. La situación no fue aislada: desde la región Andina hasta el Pacífico, el comportamiento atmosférico mostró una tendencia común que empieza a preocupar. Lo más llamativo no es solo la presencia de lluvias, sino su expansión territorial y persistencia, incluso en áreas donde el clima suele ser más estable. Aunque no todos los efectos son visibles de inmediato, los datos comienzan a revelar un panorama más complejo. El informe detalla que las lluvias y tormentas en Colombia han impactado principalmente departamentos como Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Chocó y Cauca, entre otros. En estas zonas, las precipitaciones han sido constantes y, en varios casos, acompañadas de tormentas eléctricas. También se registraron lluvias en regiones como Meta, Córdoba, Bolívar, Cesar y Putumayo, lo que confirma que el fenómeno no se concentra en un solo punto, sino que se extiende a nivel nacional. Incluso en lugares con lluvias más leves, el patrón se mantiene activo. Además, el pronóstico advierte que estas condiciones continuarán, con cielos mayormente nublados y lluvias persistentes en varias regiones durante las próximas horas. Uno de los datos más relevantes del informe es el aumento del 75,2% en las precipitaciones respecto al día anterior, lo que evidencia un crecimiento significativo en la intensidad de las lluvias. El caso más extremo se registró en Lloró, Chocó, donde se acumularon 142,3 milímetros de lluvia en 24 horas, una cifra que refleja la magnitud del fenómeno en ciertas zonas. Otros municipios también reportaron valores elevados, superando los 40 mm en un solo día, lo que aumenta el riesgo de afectaciones. Aunque el informe no menciona episodios confirmados de granizo, las tormentas eléctricas intensas podrían favorecer su aparición de manera localizada. En este contexto, el IDEAM advierte que las lluvias intensas pueden derivar en: El fenómeno, lejos de disiparse, se mantiene activo. Y aunque forma parte de la dinámica climática del país, su intensidad actual obliga a seguir de cerca su evolución.