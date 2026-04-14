La apuesta por el transporte eléctrico en América Latina da un nuevo salto con la incorporación de buses de última generación en Montevideo, capital de Uruguay. La ciudad recibió una inversión de una empresa china para modernizar su sistema de movilidad y reducir el impacto ambiental del transporte público.. La llegada de nuevas unidades fabricadas por la compañía BYD marca un hito en este proceso. Con esta adquisición, la ciudad refuerza su compromiso con un modelo más eficiente, limpio y adaptado a las necesidades actuales de los usuarios. Montevideo sumó en octubre pasado nuevas unidades eléctricas a su sistema de transporte, lo que eleva significativamente el número total de vehículos de este tipo en circulación. Esta expansión forma parte de una estrategia impulsada por las autoridades locales en conjunto con operadores privados. El intendente Mario Bergara destacó a Xinhua que este paso permite avanzar hacia un sistema “más sustentable, más amigable con el ambiente, más confortable, más accesible y más moderno”, subrayando el enfoque integral del proyecto. Las nuevas unidades incorporadas al sistema cuentan con tecnología diseñada para mejorar la experiencia del usuario y reducir el impacto ambiental: Además, estas unidades presentan niveles de ruido considerablemente más bajos, lo que contribuye a mejorar el entorno urbano. El cambio hacia buses eléctricos tiene efectos directos en la reducción del consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases contaminantes: Este modelo no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también fortalece la transición hacia un sistema de transporte más limpio y alineado con los desafíos ambientales actuales.