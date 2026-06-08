La medida fue aprobada por ley y beneficiará a millones de trabajadores en todo el país.

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El calendario laboral de Colombia cambiará de manera oficial desde 2026 tras la sanción de la Ley 2578 de 2026, una norma que incorpora un nuevo festivo nacional y eleva a 19 el número total de días de descanso obligatorio en el país. La decisión, respaldada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, representa una de las modificaciones más importantes de los últimos años en materia de jornadas festivas.

La nueva disposición establece que el país contará con una fecha dedicada a la conmemoración de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, considerada la patrona de Colombia. La medida tendrá efectos para trabajadores del sector público y privado, quienes tendrán derecho al descanso remunerado correspondiente.

Además de su significado religioso y cultural, la incorporación de este nuevo festivo podría impulsar actividades económicas relacionadas con el turismo, la hotelería, el comercio y el transporte, especialmente por la creación de un nuevo puente festivo durante el segundo semestre del año.

¿Cuál es el nuevo festivo que tendrá Colombia?

La Ley 2578 de 2026 determinó que el 9 de julio será reconocido oficialmente como el Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Con esta decisión, la fecha pasará a formar parte permanente del calendario de festivos nacionales.

La celebración tiene una profunda importancia para millones de colombianos y está estrechamente vinculada con la historia religiosa del país. Cada año, miles de personas llegan a Boyacá para participar en actividades litúrgicas y eventos conmemorativos relacionados con esta advocación mariana.

La inclusión de esta fecha busca reconocer no solo su valor espiritual, sino también su relevancia histórica y cultural dentro de la identidad nacional.

Gustavo Petro decretó festivo el 9 y todo el país sumará un nuevo fin de semana largo. ChatGPT

¿Por qué el festivo del 9 de julio se trasladará al lunes siguiente?

Aunque la conmemoración se realiza tradicionalmente el 9 de julio, el descanso obligatorio no necesariamente se disfrutará ese mismo día. Esto se debe a la aplicación de la Ley Emiliani, mecanismo que permite mover determinados festivos al lunes más cercano.

El objetivo de esta norma es favorecer la creación de puentes festivos que impulsen el turismo interno y la actividad económica en distintas regiones del país.

Como el 9 de julio de 2026 caerá un jueves, el día de descanso será trasladado al lunes 13 de julio. De esta manera, los colombianos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo que se sumará a los ya existentes en el calendario nacional.

¿Quiénes tendrán derecho al nuevo día festivo en Colombia?

El nuevo festivo aplicará para los trabajadores cobijados por la legislación laboral colombiana, tanto en entidades públicas como en empresas privadas.

Al tratarse de un festivo oficial, las personas que deban trabajar durante esa jornada tendrán derecho a la remuneración correspondiente de acuerdo con las normas laborales vigentes.

La medida también impactará a instituciones educativas, oficinas públicas y múltiples actividades económicas que ajustan su operación de acuerdo con el calendario oficial de festivos.

Qué feriados quedan en Colombia

Los habitantes podrán disfrutar de los restantes días de descanso: