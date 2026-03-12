El Gobierno de Colombia confirmó el calendario oficial de feriados nacionales para 2026, una serie de fechas que combinan celebraciones religiosas y conmemoraciones históricas. Estos días de descanso no solo tienen un significado cultural importante, sino que también permiten a millones de trabajadores organizar viajes, reuniones familiares o simplemente tomarse una pausa en la rutina laboral. En este contexto, uno de los festivos más esperados de marzo tendrá un cambio en su fecha de descanso oficial, lo que generará un nuevo fin de semana largo para muchos ciudadanos. Con el avance del año, numerosos trabajadores comienzan a revisar el calendario para saber cuándo será el próximo puente festivo y cómo pueden aprovecharlo para descansar o planificar actividades fuera de la ciudad. Según el calendario oficial del país, el festivo correspondiente al Día de San José se celebrará con descanso el lunes 23 de marzo de 2026. Aunque la conmemoración religiosa se ubica tradicionalmente el 19 de marzo, ese día cae jueves en el calendario de ese año. Debido a la normativa vigente conocida como Ley Emiliani, varios feriados en Colombia se trasladan al lunes siguiente con el objetivo de crear fines de semana largos que incentiven el turismo y el movimiento económico en diferentes regiones del país. Esta fecha recuerda a San José, figura central de la tradición cristiana y esposo de la Virgen María, motivo por el cual el día tiene un fuerte componente religioso dentro del calendario nacional. Además del descanso de marzo, el calendario colombiano incluye varios festivos a lo largo del año. Algunos se mantienen en su fecha original, mientras que otros se trasladan al lunes siguiente gracias a la legislación que regula los puentes festivos. Entre las fechas previstas para 2026 se encuentran: Este calendario permite que, a lo largo del año, Colombia tenga varios puentes festivos distribuidos entre celebraciones religiosas y hechos históricos, una dinámica que desde hace décadas forma parte del sistema laboral y turístico del país.