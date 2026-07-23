En esta investigación, un mapa detallado del interior solar fue reconstruido por científicos. (Fuente: Shutterstock)

El Sol ha sido objeto de numerosas investigaciones científicas. Un reciente hallazgo astronómico permitió obtener una visión de su interior con una claridad sin precedentes, sin la necesidad de perforar su corteza ni de enviar sondas al núcleo.

Al registrar las vibraciones con una exactitud asombrosa, los investigadores lograron crear un mapa pormenorizado del interior solar, lo cual reveló corrientes ocultas, estructuras complejas y variaciones que ayudan a comprender ciertos aspectos de su comportamiento inusual.

Este descubrimiento se ha logrado gracias al análisis de un “pulso silencioso” que se propaga por el Sol: ondas que recorren, rebotan y se deforman al atravesar su interior.

El instrumento responsable de este avance es el Helioseismic and Magnetic Imager (HMI), que se encuentra a bordo del Observatorio de Dinámica Solar (SDO). Aunque este dispositivo ha estado en operación durante varios años, su verdadero potencial en la comprensión del Sol recién ahora está empezando a ser plenamente apreciado.

Lo que otrora eran simples indicios, hoy se traduce en un modelo tridimensional del interior solar, lo cual se convierte en una herramienta fundamental para prever alteraciones en la actividad de nuestra estrella.

Asimismo, se trata de una vista tridimensional que proporciona una comprensión sin igual de los procesos internos que ocurren dentro de la estrella que nutre nuestro sistema solar.

Nuevo hallazgo en el Sol: helioseismología de alta resolución con HMI/SDO

Gracias a esta información, ahora se puede rastrear el origen de las manchas solares y prever mejor las erupciones y tormentas solares que afectan satélites y comunicaciones.

La helioseismología de alta resolución estudia las vibraciones naturales del Sol para comprender qué ocurre debajo de su superficie visible. El instrumento HMI registra de forma continua las variaciones mínimas en la velocidad y en el campo magnético solar.

Este descubrimiento tiene impacto directo en la Tierra. Los resultados muestran cómo los movimientos de convección, la rotación desigual y las corrientes profundas alimentan el ciclo magnético solar.

A partir de estos datos, los especialistas construyen un mapa tridimensional que muestra cómo se mueven las capas internas y qué dinámicas rigen el corazón de la estrella.

Científicos logran observar el interior del Sol como nunca antes, sin necesidad de sondas espaciales. Fuente: ChatGPT.

Vista 3D del Sol: cómo la helioseismología revela su interior

El valor de esta investigación radica en su continuidad. Desde el año 2010, el HMI ha estado recopilando datos de manera ininterrumpida, lo que facilita la comparación de ciclos solares y la mejora en la precisión de los pronósticos sobre su evolución.

En la práctica, este conocimiento contribuye a una comprensión más profunda del clima espacial y a mitigar los peligros que las tormentas solares representan para las infraestructuras contemporáneas, abarcando desde los sistemas eléctricos hasta las redes de comunicación global.

La tridimensión no se origina de imágenes directas, sino que proviene del procesamiento matemático de las ondas solares. Los investigadores miden el tiempo que estas ondas tardan en viajar, así como sus desviaciones y los cambios de frecuencia que experimentan al transitar a través del plasma.

A partir de esta información, algoritmos avanzados son capaces de reconstruir un modelo 3D de densidades, velocidades y flujos internos que desvelan el funcionamiento invisible de la estrella.