Colombia tendrá un nuevo feriado que permitirá a millones de personas disfrutar de un fin de semana largo. Se trata del lunes 12, jornada que se sumará al calendario oficial como día no laborable en todo el país, en el marco de la celebración del Día de los Reyes Magos.

Con esta definición, el feriado se traslada al inicio de la semana y garantiza tres días consecutivos de descanso, una situación que suele tener impacto tanto en la organización laboral como en el turismo interno y el comercio.

Atención: por qué el lunes 12 será feriado en el país

El Día de los Reyes Magos, que tradicionalmente se conmemora el 6 de enero, hace parte de los feriados religiosos reconocidos por la legislación colombiana. De acuerdo con la normativa vigente, cuando estas fechas no coinciden con lunes, el descanso se traslada al lunes siguiente para promover los fines de semana largos.

En este caso, la celebración se corre al lunes 12, lo que habilita un descanso obligatorio para trabajadores del sector público y privado, salvo las excepciones previstas por la ley.

Qué actividades se verán afectadas por el feriado

Durante el feriado del lunes 12:

Entidades públicas no prestarán atención al público.

Bancos y oficinas financieras permanecerán cerrados.

Colegios y universidades suspenderán actividades académicas.

El comercio podrá abrir de manera parcial, según la decisión de cada establecimiento.

Los servicios esenciales, como salud, seguridad y transporte, funcionarán con esquemas especiales.

Qué otros feriados restan en el calendario colombiano en los primeros meses del año

Además del feriado del lunes 12 por Reyes Magos, el calendario oficial contempla otras fechas no laborables a lo largo de los primeros meses, que también pueden trasladarse al lunes según corresponda:

Día de San José

Jueves Santo

Viernes Santo

Día del Trabajador

Ascensión de Jesús

Estas jornadas forman parte del esquema legal que busca equilibrar el descanso de los trabajadores con la actividad económica, favoreciendo la planificación anticipada de viajes y actividades familiares.