Feriados | El Gobierno ya decretó la fecha del primer fin de semana largo de 2026: será antes de lo esperado. (Fuente: archivo)

El gobierno nacional ya dejó definido el calendario de feriados de 2026, y con él llegó la confirmación del primer fin de semana largo del año, que se dará en los primeros días de enero, antes de lo que muchos esperaban.

La fecha corresponde a una de las celebraciones religiosas tradicionales del calendario y, como ocurre cada año, se aplicará el traslado previsto por la Ley Emiliani, lo que permitirá un descanso extendido.

Con este escenario, trabajadores, familias y el sector turístico empiezan a marcar en agenda cuándo será el primer corte largo del año y cómo se ordenarán los primeros días laborales de enero.

Atención: cuándo será el primer fin de semana largo de 2026

El primer fin de semana largo de 2026 en Colombia se dará por el feriado del Día de los Reyes Magos, que se conmemora el 6 de enero.

Se confirmó el primer feriado de 2026 en Colombia. (Fuente: archivo)

De acuerdo con la normativa vigente, al tratarse de un festivo trasladable, el descanso se moverá al lunes 5 de enero de 2026, lo que conformará un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 3 hasta el lunes 5 de enero.

Esta será la primera pausa extendida del año, apenas iniciado el calendario laboral, y llegará inmediatamente después de las celebraciones de Año Nuevo.

Por qué se traslada el feriado del 6 de enero

El traslado del Día de los Reyes Magos se realiza en cumplimiento de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que establece que varios feriados de origen religioso se mueven al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día.

El objetivo de esta norma es promover el turismo interno, facilitar la planificación de descansos y ordenar los períodos laborales a lo largo del año.

Qué implica el feriado para bancos, oficinas y servicios

Durante el lunes 5 de enero, al tratarse de un feriado nacional, no habrá atención en oficinas públicas, y los bancos y la mayoría de entidades financieras suspenderán la atención presencial.

Las operaciones digitales, cajeros automáticos y servicios en línea funcionarán con normalidad, como ocurre habitualmente en los días festivos.

Con este feriado, enero de 2026 comenzará con un esquema de descanso que muchos ya consideran clave para organizar viajes cortos o reprogramar actividades tras las fiestas de fin de año.