En Colombia, el calendario oficial incluye varios días festivos de carácter nacional que se trasladan para conformar fines de semana largos. Entre ellos se encuentra el Día de San José, una conmemoración religiosa que cada año forma parte de los feriados establecidos por la legislación del país. Esta jornada se celebra originalmente el 19 de marzo, pero en Colombia suele moverse en el calendario para facilitar periodos de descanso prolongados. Por este motivo, muchas personas comienzan a consultar con anticipación cuándo será el próximo fin de semana largo y cómo se aplicará el traslado del feriado. De acuerdo con el calendario oficial, el Día de San José se conmemora el 19 de marzo. Sin embargo, en Colombia rige la llamada Ley Emiliani, una normativa que permite trasladar varios feriados al lunes siguiente con el objetivo de fomentar el turismo interno y generar fines de semana largos. Por esta razón, aunque la fecha original de la celebración es el jueves 19 de marzo, el descanso oficial se mueve al lunes 23 de marzo, día en el que se aplicará el feriado en gran parte del país. De esta manera, el calendario permitirá un fin de semana largo de tres días, que abarcará sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de marzo, momento en el que muchas oficinas públicas, instituciones educativas y algunas empresas ajustan sus actividades. La Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, establece que varios festivos del calendario colombiano deben trasladarse al lunes siguiente cuando no coinciden naturalmente con ese día. El objetivo de esta norma es organizar mejor los periodos de descanso y promover actividades económicas como el turismo, ya que los fines de semana largos suelen generar mayor movimiento en distintas regiones del país. Entre los festivos que se trasladan bajo esta ley se encuentran celebraciones como el Día de San José, el Día de San Pedro y San Pablo, la Asunción de la Virgen y el Día de la Raza, entre otros. El calendario de festivos en Colombia incluye varias jornadas a lo largo del año, algunas de carácter religioso y otras de conmemoración histórica. Entre las fechas que forman parte del calendario nacional se encuentran celebraciones como Jueves Santo, Viernes Santo, el Día del Trabajo, la Independencia de Colombia y la Navidad, entre otros días reconocidos oficialmente. Estas jornadas suelen implicar cambios en el funcionamiento de oficinas públicas, bancos, instituciones educativas y algunas empresas, dependiendo del sector y de la organización de cada entidad.