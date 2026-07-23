Este jueves, 23 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 629.5361 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,41%.

El Real retrocedió -0.64% en la última semana y acumula -11.29% en el último año, señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

La cotización del Real en los últimos diez días empezó con dos jornadas alcistas, sufrió una breve corrección y una pausa, retomó el impulso y concluyó con tres retrocesos seguidos; el balance total es levemente positivo, aunque con presión bajista al cierre.

La volatilidad económica de la última semana del Real es del 11.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.38%.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con su desempeño reciente.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deben pagar 62953.60942323953 pesos colombianos; 200 reales cuestan 125907.21884647906 pesos colombianos y 500 reales cuestan 314768.04711619765 pesos colombianos.