El Gobierno confirmó un nuevo feriado en todo el país y habrá otro fin de semana largo (Fuente: Freepik).

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El Gobierno de Colombia confirmó la buena noticia que todos esperaban: el viernes 7 de agosto será feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Boyacá. De esta manera, el país tendrá un festivo que forma un nuevo fin de semana largo.

Esta conmemoración es un festivo nacional de carácter inamovible, por lo que se mantiene siempre el 7 de agosto y no puede trasladarse a otro día de la semana.

¿Cuáles son los feriados en Colombia en agosto de 2026?

Este año, agosto cuenta con dos feriados clave: viernes 7 de agosto, Día de la Batalla de Boyacá. Este festivo tiene un profundo significado histórico y político, ya que recuerda la victoria del Ejército Libertador en 1819, un hecho decisivo para consolidar la independencia del entonces Virreinato de la Nueva Granada.

El otro feriado del mes será el lunes 17, Asunción de la Virgen, trasladado por la Ley Emiliani, lo que permitirá contar con otro fin de semana largo.

El viernes 7 de agosto es festivo en todo el país.

La Ley Emiliani busca facilitar fines de semana extendidos para impulsar el turismo interno y apoyar la economía. Para muchos sectores productivos, esta cadena de festivos significa una oportunidad para aumentar ingresos y dinamizar el movimiento comercial.

¿Qué feriados restan en 2026?

Después de los festivos de agosto, el calendario nacional contempla las siguientes jornadas de descanso obligatorio: