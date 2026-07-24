Los resultados de la Lotería de Bogotá ya se pueden consultar por aquellos que fueron parte del sorteo. Los números ganadores de este evento brindan una nueva chance para aquellos que desean cambiar su vida con un poco de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 23 de julio de 2026,

Las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 82, fueron 9032.

Los últimos resultados de la Lotería de Bogotá (foto: Pixabay).

Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 23 de julio de 2026

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 9032, serie 82

Mega Gordo de $ 500 millones: 474, serie 345

Súper Gordo de $ 250 millones: 1113, serie 164.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

N° 5898, serie 224

N° 7996, serie 254

N° 1345, serie 400

N° 2450, serie 252

N° 4057, serie 267

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

5123, serie 72

9463, serie 25

5546, serie 262

3436, serie 186

2922, serie 469

126, serie 307

570, serie 39

9262, serie 293

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

7422, serie 116

2561, serie 226

1540, serie 240

3228, serie 272

9901, serie 355

2170, serie 129

7308, serie 374

2756, serie 421

4505, serie 5

4514, serie 401.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

Resultados de la Lotería de Bogotá de este jueves, 23 de julio de 2026 (foto: Pexels).

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían posponerse por distintas circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana.

¿Qué descuento se aplica a los premios de la lotería?

El Gobierno de Colombia establece un impuesto del 17% al premio bruto de los ganadores para destinarlo al Fondo Financiero Distrital de Salud y, para sumas que sean mayores a $2.259.120, una retención del 20% para la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Recomendaciones para los jugadores

Fija límites estrictos de tiempo y dinero y evita apostar para aliviar el estrés o “recuperarte”. Sustituye el impulso por actividades saludables y habla con alguien de confianza.

Si notas pérdida de control, pide ayuda de inmediato. Jugadores Anónimos Colombia: contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org | 3115254239, 3205446642, 3017633314.