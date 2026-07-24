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Los resultados de la Lotería de Bogotá ya se pueden consultar por aquellos que fueron parte del sorteo. Los números ganadores de este evento brindan una nueva chance para aquellos que desean cambiar su vida con un poco de suerte.
Durante el sorteo del jueves, 23 de julio de 2026,
Las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 82, fueron 9032.
Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 23 de julio de 2026
La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:
- Premio Mayor: 9032, serie 82
- Mega Gordo de $ 500 millones: 474, serie 345
- Súper Gordo de $ 250 millones: 1113, serie 164.
Premios de $ 50 millones
Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:
- N° 5898, serie 224
- N° 7996, serie 254
- N° 1345, serie 400
- N° 2450, serie 252
- N° 4057, serie 267
Premios de $ 20 millones
Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:
- 5123, serie 72
- 9463, serie 25
- 5546, serie 262
- 3436, serie 186
- 2922, serie 469
- 126, serie 307
- 570, serie 39
- 9262, serie 293
Premios de $ 10 millones
Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:
- 7422, serie 116
- 2561, serie 226
- 1540, serie 240
- 3228, serie 272
- 9901, serie 355
- 2170, serie 129
- 7308, serie 374
- 2756, serie 421
- 4505, serie 5
- 4514, serie 401.
Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.
¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían posponerse por distintas circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana.
¿Qué descuento se aplica a los premios de la lotería?
El Gobierno de Colombia establece un impuesto del 17% al premio bruto de los ganadores para destinarlo al Fondo Financiero Distrital de Salud y, para sumas que sean mayores a $2.259.120, una retención del 20% para la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Recomendaciones para los jugadores
Fija límites estrictos de tiempo y dinero y evita apostar para aliviar el estrés o “recuperarte”. Sustituye el impulso por actividades saludables y habla con alguien de confianza.
Si notas pérdida de control, pide ayuda de inmediato. Jugadores Anónimos Colombia: contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org | 3115254239, 3205446642, 3017633314.