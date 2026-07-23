En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este jueves, 23 de julio de 2026 llegó a 3643.06 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,52%.

En el mercado del euro, la última semana registró un aumento de 2.38%, mientras que en el último año la cotización cayó -19.27%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días comenzó con tres caídas seguidas, luego alternó movimientos y cerró con un repunte de tres sesiones que compensó las pérdidas, dejando el balance casi plano pero con sesgo alcista.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia a la baja respecto a los últimos días. Esto sugiere que podría haber incertidumbre en el mercado que afecta negativamente su valor.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia, considerando un valor por unidad de 3643.0601 pesos colombianos, es de 364306.01 pesos; 200 euros cuestan 728612.02 pesos y 500 euros cuestan 1821530.05 pesos.