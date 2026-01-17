Inauguran la obra del siglo: la estación de trenes más grande del mundo mide más que 100 canchas de fútbol (Fuente: archivo).

El transporte moderno ha alcanzado un hito significativo con la apertura de la estación de tren más grande del mundo. Este proyecto, situado en la ciudad china de Chongqing, representa un avance sin precedentes en términos de infraestructura, tecnología y diseño urbano.

Con una superficie que supera los 1,22 millones de metros cuadrados, el complejo ferroviario es comparable a 170 canchas de fútbol y tiene la capacidad de movilizar hasta 16.000 pasajeros por hora.

La estación, conocida como Chongqing East Railway Station, fue oficialmente inaugurada el 27 de junio de 2025 después de un periodo de construcción de siete años. Su desarrollo implicó una inversión de 7.800 millones de dólares y fusiona una arquitectura inspirada en el estilo cyberpunk con elementos naturales característicos de la región montañosa de Chongqing.

¿Cómo es el interior de la estación más grande del mundo?

Desde su acceso principal, la Chongqing East Railway Station se asemeja más a un aeropuerto que a una terminal ferroviaria. Cuenta con 15 plataformas y 29 vías, distribuidas de manera que evitan la congestión incluso en las horas pico. En su interior hay más de 5.000 asientos, mil de ellos con puertos USB, además de restaurantes, tiendas y pantallas digitales que cubren cada sector del complejo.

El diseño combina **iluminación neón** con acabados metálicos, evocando una estética futurista .

Las **columnas del vestíbulo** principal fueron diseñadas para imitar los **árboles hungjue**, típicos de la región.

Los conductos de ventilación tienen forma de **flores** y los letreros están elaborados con **bambú local**.

Su arquitectura refleja la fusión entre **naturaleza e innovación** que caracteriza a Chongqing.

Inauguran la estación de tren más grande del mundo en Chongqing, China, un hito en transporte moderno.

Los aspectos clave de la estación de tren

Desde la estación se puede viajar a ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín en trayectos que oscilan entre seis y ocho horas.

Además, conecta las rutas Chongqing-Xiamen, Shanghái-Chongqing-Chengdu y Chongqing-Wanzhou, consolidando a la región como un eje fundamental del sistema ferroviario chino.