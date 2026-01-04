Un frente de tormentas, lluvias y nubes negras avanza a toda velocidad: estas serán las zonas afectadas.

Un frente de tormentas, lluvias persistentes y abundante nubosidad se desplaza sobre varias regiones de Colombia, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). El fenómeno está asociado a alta humedad atmosférica y favorece la ocurrencia de precipitaciones de moderadas a fuertes, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas.

Según el reporte técnico, las lluvias tenderán a intensificarse durante las tardes y noches, con cielos mayormente cubiertos y periodos de reducción de visibilidad en zonas urbanas y rurales.

Un frente de tormentas y lluvias se acerca al país

El IDEAM identificó varias regiones con mayor probabilidad de lluvias fuertes y actividad eléctrica:

Región Pacífica: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño , con posibilidad de tormentas eléctricas. precipitaciones persistentes en sectores de, con posibilidad de tormentas eléctricas.

Región Caribe: lluvias intermitentes en áreas de Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena y Cesar , especialmente hacia el final del día.

Región Andina: eventos de lluvia en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío .

Amazonía y Orinoquía: precipitaciones frecuentes en departamentos como Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas.

Tormentas: las lluvias tenderán a intensificarse durante las tardes y noches. (Fuente: archivo)

Lluvias intensas: los riesgos

Las lluvias continuas podrían generar aumentos en los niveles de ríos y quebradas, así como encharcamientos e inundaciones puntuales en zonas vulnerables. El IDEAM también advierte sobre la posibilidad de movimientos en masa en áreas de ladera, donde los suelos presentan altos niveles de saturación.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y extremar precauciones en zonas con antecedentes de deslizamientos o crecientes súbitas.

Condiciones previstas para las próximas horas

El pronóstico indica que el frente de nubosidad y lluvias se mantendrá activo, sin una disminución marcada en el corto plazo. Se esperan episodios de lluvia recurrentes y tormentas aisladas, especialmente en horas de la tarde y la noche, mientras persistan las condiciones atmosféricas actuales.