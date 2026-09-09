Tres de los cuatro destinos mencionados permiten el retorno en frontera, aun cuando el documento no haya expirado.

Para ingresar a Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, una considerable cantidad de viajeros es devuelta debido a que su documento, a pesar de no estar caducado, no satisface la vigencia mínima exigida por las autoridades. Retrasar este trámite del pasaporte podría costarte el viaje.

El requisito que resulta sorprendente es el de los seis meses. La mayoría de estas naciones solicita que el pasaporte posea un mínimo de seis meses de validez, calculados a partir del día de ingreso, en lugar de la fecha de salida. Este es un criterio diferente al de la visa: es posible que no requieras visa y, aun así, podrías enfrentar inconvenientes debido a la fecha de caducidad.

La regla de los seis meses del pasaporte que complica viajes

La lógica es evidente: las autoridades desean que el documento mantenga su validez a lo largo de toda la estancia y con un amplio margen. Por esta razón, el conteo comienza el día de la entrada, no el del regreso. Por ejemplo: si un individuo viaja en marzo y su pasaporte expira en julio, no alcanzará los seis meses y podría enfrentarse a la negativa de embarque, pese a que el documento siga vigente. Si la fecha de expiración es próxima, es recomendable renovar el pasaporte antes de adquirir el ticket de viaje.

El primer control no corresponde a migraciones, sino al mostrador de la aerolínea. Durante el check-in, la aerolínea se encarga de verificar que cumplas con los requisitos del país de destino y si la vigencia de tu pasaporte es insuficiente, podría negarte el embarque para evitar sanciones. Este filtro se aplica de la misma manera en Bogotá, como en cualquier aeropuerto internacional.

País por país: qué vigencia de pasaporte piden

Las normativas no son uniformes en los cuatro destinos y es recomendable verificar estas disposiciones en la Cancillería o la autoridad migratoria de cada nación antes de adquirir el tiquete. A continuación, se presenta el panorama:

Perú: se requiere un pasaporte con un mínimo de seis meses de vigencia desde la fecha de ingreso; de lo contrario, Migraciones deniega la entrada.

se requiere un pasaporte con un mínimo de de vigencia desde la fecha de ingreso; de lo contrario, Migraciones deniega la entrada. Ecuador: es necesario un pasaporte con un mínimo de seis meses desde la fecha de entrada, conforme al artículo 133 del Reglamento de Movilidad Humana.

es necesario un pasaporte con un mínimo de desde la fecha de entrada, conforme al del Reglamento de Movilidad Humana. Venezuela: se exige un pasaporte con un mínimo de seis meses ; además, se solicita visa para diversas nacionalidades y normalmente es requerido un boleto de salida junto con la reserva de alojamiento.

se exige un pasaporte con un mínimo de ; además, se solicita visa para diversas nacionalidades y normalmente es requerido un boleto de salida junto con la reserva de alojamiento. Colombia: es suficiente contar con un pasaporte vigente (no vencido); la recomendación de seis meses es solo una sugerencia, no un requisito legalmente obligatorio.

Existe un atajo que muchos desconocen: en gran parte de Sudamérica no es necesario el pasaporte. Los ciudadanos de la Comunidad Andina —Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia— así como los del Mercosur, pueden desplazarse entre estos países utilizando su cédula de identidad, sin la necesidad del pasaporte.

Es crucial, en esta situación, proceder a la renovación del pasaporte una vez que haya caducado o incluso antes de que el documento se encuentre por debajo de los seis meses de validez restante.

Qué revisar antes de comprar tu pasaje de avión

Mire la fecha de expiración en el portal de datos biográficos y considere los seis meses desde su fecha de ingreso, no desde la salida.

Si le quedan menos de seis meses, realice la renovación antes de abonar el tiquete: el costo del pasaje no es reembolsable en caso de que la aerolínea le niegue el embarque. En esta circunstancia, la autoridad migratoria de cada destino tiene la decisión final.