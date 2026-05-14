La industria naval colombiana continúa consolidándose a través del trabajo conjunto entre COTECMAR y la Armada de la República de Colombia, en el desarrollo de embarcaciones militares y proyectos estratégicos de modernización de la flota. El astillero, ubicado en Cartagena, se ha posicionado como un actor clave en la construcción, mantenimiento y diseño de buques para la defensa nacional, fortaleciendo la capacidad tecnológica del país en materia marítima. Estos avances forman parte de una política de fortalecimiento de la industria naval, con impacto en la soberanía, la seguridad marítima y el desarrollo industrial colombiano. COTECMAR ha sido responsable del desarrollo de patrulleras, buques de apoyo logístico y embarcaciones utilizadas por la Armada de la República de Colombia para labores de vigilancia, control marítimo y operaciones de seguridad. Estas unidades cumplen funciones estratégicas en el Caribe y el Pacífico colombiano, reforzando la presencia del Estado en zonas marítimas de alta importancia económica y geopolítica. El crecimiento de estos programas también ha permitido impulsar la ingeniería naval local, con participación de talento colombiano en procesos de diseño, ensamblaje y mantenimiento de embarcaciones. Uno de los proyectos más relevantes en desarrollo es el Programa de Plataforma Estratégica de Superficie (PES), orientado a la construcción de nuevas fragatas para la Armada Nacional. Este proyecto busca reemplazar y modernizar parte de la flota de superficie con unidades de mayor capacidad tecnológica, autonomía y sistemas integrados de defensa. COTECMAR participa en la ejecución del programa mediante procesos de ingeniería y construcción modular, en articulación con socios internacionales y la Armada. COTECMAR y la Armada de la República de Colombia avanzan en la construcción de la fragata PES (Plataforma Estratégica de Superficie), un ambicioso buque militar que marcará un antes y un después en la industria naval colombiana. El proyecto representa la apuesta más importante del país para renovar su capacidad marítima con tecnología de alta complejidad. La nueva fragata estará basada en el diseño SIGMA 10514, tendrá más de 100 metros de longitud y contará con sistemas avanzados de defensa, radares modernos, capacidad de combate y operaciones de vigilancia marítima. Además, será la primera fragata de este nivel construida en Colombia, un hito que busca posicionar al país como referente regional en construcción naval y fortalecer la autonomía tecnológica de la Armada Nacional.