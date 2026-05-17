Las empresas de servicios públicos en Colombia continúan realizando operativos de inspección para detectar conexiones ilegales, fraudes en medidores y alteraciones en los sistemas de consumo de agua, energía y gas. En muchos casos, estas revisiones incluyen visitas casa por casa realizadas por técnicos especializados y personal administrativo autorizado por las compañías prestadoras. Este tipo de controles se volvió cada vez más frecuente en ciudades y municipios donde las empresas detectan pérdidas elevadas, consumos irregulares o posibles manipulaciones en los sistemas de medición. Las inspecciones están respaldadas por la Ley 142 de 1994, normativa que regula los servicios públicos domiciliarios en Colombia y permite adelantar verificaciones técnicas cuando existan sospechas de anomalías. Las empresas de servicios públicos pueden realizar operativos masivos por barrios completos cuando detectan inconsistencias en el consumo o sospechas de fraude. En esos casos, técnicos e incluso funcionarios administrativos recorren viviendas para inspeccionar medidores, revisar sellos de seguridad y verificar si existen conexiones irregulares o manipulaciones en las redes. Estas campañas suelen concentrarse en sectores donde las compañías registran pérdidas elevadas de energía o agua, consumos inusualmente bajos o denuncias relacionadas con conexiones ilegales. Además de detectar posibles irregularidades, las empresas buscan actualizar información técnica y comprobar el estado general de las instalaciones domiciliarias. La legislación colombiana permite que las empresas prestadoras adelanten revisiones técnicas relacionadas con la prestación del servicio y el correcto funcionamiento de los medidores. Según la Ley 142 de 1994, las compañías pueden inspeccionar instalaciones y adelantar procesos administrativos cuando existan indicios de alteraciones o consumos irregulares. Sin embargo, estos procedimientos no pueden hacerse de manera arbitraria ya que las empresas deben identificarse adecuadamente, justificar el motivo de la visita y seguir protocolos establecidos. Además, cuando necesitan ingresar al interior de una vivienda, normalmente requieren autorización del usuario, salvo situaciones excepcionales relacionadas con riesgos técnicos o de seguridad. Cuando una empresa detecta alteraciones en un medidor o conexiones clandestinas, puede iniciar un proceso administrativo para recuperar los valores correspondientes a consumos no facturados. Dependiendo del caso, las compañías también pueden suspender el servicio, aplicar cobros retroactivos o imponer sanciones económicas contempladas en la normativa vigente. En situaciones más graves, la manipulación ilegal de redes o medidores puede derivar incluso en investigaciones penales relacionadas con defraudación de fluidos. No obstante, los usuarios tienen derecho a presentar descargos, pedir revisiones técnicas independientes y acudir ante la Superintendencia de Servicios Públicos si consideran que existieron errores o irregularidades durante el operativo.