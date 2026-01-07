Confirmado | El Gobierno decretó todos los aumentos de 2026: cuánto saldrán los colegios, las prepagas y el transporte

Una fuerte tormenta eléctrica comienza a ganar fuerza sobre Colombia y encendió la alerta naranja en distintas zonas por la combinación de lluvias intensas, ráfagas de viento y temperaturas extremas.

El fenómeno impactará este miércoles a lo largo del día, con episodios de precipitación intermitente, alta humedad y sensación térmica elevada, un escenario que aumenta el riesgo de inundaciones urbanas, crecientes súbitas y afectaciones en la movilidad.

¿Qué zonas de Colombia están en alerta naranja por lluvias intensas?

La alerta naranja se concentra en municipios donde el suelo ya presenta saturación y donde se esperan acumulados de lluvia relevantes en pocas horas. Las autoridades locales monitorean áreas urbanas y rurales vulnerables, especialmente en sectores con antecedentes de desbordamientos, encharcamientos y deslizamientos, y no descartan ampliar las alertas si la tormenta se intensifica.

¿Cómo estará el clima este miércoles 7 de enero durante la tormenta eléctrica?

El pronóstico indica una jornada con lluvias débiles a moderadas, cielo parcialmente nuboso y temperaturas altas. Se prevén máximas cercanas a los 30 °C y mínimas alrededor de los 21 °C, con viento moderado del norte que podría alcanzar entre 9 y 25 km/h. La mezcla de calor y humedad favorecerá la formación de tormentas eléctricas, sobre todo hacia la tarde y la noche.

Una fuerte tormenta eléctrica se aproxima y afectará a varias zonas.

¿A qué horas se esperan las lluvias y la mayor actividad eléctrica?

Durante la madrugada predominará el cielo parcialmente nuboso, pero desde la mañana comenzarán las lluvias débiles. Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el calor será más intenso y la sensación térmica podría superar los 32 °C, un factor clave para el desarrollo de tormentas.

En la tarde-noche aumentará nuevamente la probabilidad de precipitaciones, con episodios de lluvia acompañados de descargas eléctricas.

¿Qué recomendaciones siguen vigentes ante la alerta naranja?

Se recomienda evitar refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas, no transitar por calles inundadas, asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales. En zonas rurales, se aconseja extremar precauciones cerca de ríos y quebradas ante posibles crecientes súbitas.

¿Hasta cuándo se mantendrían las lluvias y el mal tiempo?

Los reportes meteorológicos indican que las condiciones de inestabilidad podrían extenderse durante las próximas horas e incluso prolongarse en algunos sectores. Por ello, no se descarta que continúen las lluvias y que las alertas se mantengan activas mientras el sistema de tormentas siga avanzando sobre el país.