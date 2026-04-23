Los modelos climáticos encendieron las alertas ante la llegada de fuertes lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones en los últimos días de la semana. Los pronósticos anticipan acumulados significativos de precipitaciones y condiciones de inestabilidad persistente. Según los informes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) de Colombia, el avance de la temporada de lluvias sostiene las condiciones para el desarrollo de tormentas de variada intensidad. Esta semana, el incremento de las lluvias en Colombia ha golpeado con fuerza en ciertos puntos estratégicos. El fenómeno, que se repite en diferentes temporadas, ahora aparece acompañado de indicadores de riesgo que elevan el nivel de vigilancia en múltiples cuencas hidrográficas. Se prevé que haya lluvias en amplias zonas del país, aunque con intensidades en general ligeras a moderadas. De acuerdo con las autoridades ambientales, existe una alta probabilidad de que El Niño se consolide en los próximos meses, un evento asociado al aumento de la temperatura del océano y a cambios en las dinámicas atmosféricas. Este fenómeno suele generar reducción de lluvias en varias regiones del país. El Ministerio de Ambiente explicó que “El Niño es un cambio en las dinámicas atmosféricas ocasionado por el aumento en la temperatura del océano”, lo que puede traducirse en periodos prolongados de sequía. Por ello, se recomienda el almacenamiento de agua para uso doméstico, agrícola y pecuario.