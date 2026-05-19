Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 19 de mayo de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.414,84 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del euro subió 1.36%, pero en el último año retrocedió 5.71%, lo que indica un repunte reciente en medio de una tendencia anual negativa.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 13.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 16.54%.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro mostró un sesgo alcista: seis subidas y cuatro bajadas, con alternancia marcada y sin jornadas estables, cerrando con balance ligeramente positivo.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría indicar una mayor confianza en la economía europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 19 de mayo de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 441.483,98 pesos colombianos; 200 euros cuestan 882.967,96 pesos y 500 euros cuestan 2.207.419,90 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: