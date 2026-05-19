Con solo la cédula, los beneficiarios pueden consultar si tienen giros pendientes de hasta $500.000.

Miles de familias en Colombia podrían tener un subsidio pendiente de cobro en SuperGiros y SuRed sin saberlo. Prosperidad Social mantiene activos los pagos correspondientes a programas sociales como Renta Ciudadana y Devolución del IVA, que en algunos casos alcanzan montos de hasta $500.000 por hogar.

Los recursos están siendo entregados mediante giros físicos en distintos puntos habilitados del país y podrán reclamarse únicamente hasta el 20 de mayo. Después de esa fecha, quienes no retiren el dinero podrían perder el beneficio correspondiente a este ciclo de pagos.

Por esa razón, Prosperidad Social recomendó a los ciudadanos consultar con su número de cédula si hacen parte de los hogares beneficiarios. El proceso puede realizarse de manera virtual y permite verificar si existe un giro pendiente por cobrar en SuperGiros o SuRed.

Subsidios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA ya se pagan por SuperGiros

El segundo ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA comenzó el pasado 2 de mayo y contempla una inversión superior a los 322 mil millones de pesos. Según Prosperidad Social, más de 774.000 hogares vulnerables recibirán estas ayudas económicas en todo el territorio nacional.

En esta nueva etapa, el Gobierno priorizó a familias en condición de pobreza extrema registradas en el Sisbén IV, especialmente hogares monoparentales con niños pequeños y personas con discapacidad que requieren cuidado permanente. Además, se incluyeron nuevos beneficiarios tras la actualización de las bases de datos oficiales y los criterios de focalización para 2026.

Prosperidad Social extendió hasta el 20 de mayo el plazo para reclamar los subsidios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA por SuperGiros y SuRed. (Fuente: Representación creada con IA) IA - Creada por El Cronista Colombia

Fecha límite para reclamar el dinero en SuperGiros y SuRed

Prosperidad Social confirmó que los pagos estarán disponibles únicamente hasta el miércoles 20 de mayo. Aunque inicialmente el plazo era más corto, la entidad decidió extenderlo algunos días para facilitar el acceso de los beneficiarios al subsidio.

Las autoridades insistieron en que los hogares habilitados deben acercarse a los puntos autorizados antes de la fecha límite, ya que el dinero no permanecerá disponible indefinidamente. El retiro se realiza bajo modalidad de giro y está habilitado en miles de puntos físicos distribuidos en los 32 departamentos del país.

Adiós al Banco Agrario: estos son los nuevos operadores de los subsidios

Desde este año, los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA dejaron de realizarse mediante el Banco Agrario y Efecty. Para 2026, Prosperidad Social adjudicó la operación a la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros.

El cambio se produjo debido a que los contratos de operación de subsidios se renuevan periódicamente mediante procesos públicos. Según la entidad, la decisión busca mejorar la cobertura, reducir costos y optimizar la entrega de los recursos destinados a las familias más vulnerables del país.

Los subsidios del Gobierno comenzaron a entregarse mediante SuperGiros y SuRed tras el cambio de operador dispuesto para 2026. (Fuente: Shutterstock)

Cómo consultar con cédula si tiene un giro pendiente en SuperGiros

Los beneficiarios suelen recibir un mensaje de texto en su celular con la información del pago. Sin embargo, quienes no hayan recibido notificación pueden verificar de manera manual si tienen dinero disponible ingresando a los portales oficiales de Prosperidad Social.

Para realizar la consulta, el ciudadano debe ingresar a la página de Renta Ciudadana o Devolución del IVA y seleccionar la opción “consulte aquí si su hogar es beneficiario”. Luego tendrá que completar un formulario con el tipo de documento, número de cédula y fecha de nacimiento para conocer si tiene pagos pendientes.

Qué hogares pueden recibir hasta $500.000 en subsidios

Los montos entregados por Prosperidad Social varían según la composición del hogar y el programa social al que pertenezcan. Algunas familias podrían recibir transferencias cercanas a los $500.000, especialmente aquellas priorizadas por condiciones de vulnerabilidad o por tener menores de edad a cargo.

Asimismo, el programa mantiene un enfoque diferencial para comunidades indígenas y hogares étnicos mediante mecanismos especiales de validación y actualización de beneficiarios. Prosperidad Social recordó que las bases de datos se modifican periódicamente, por lo que recomendó revisar constantemente si el hogar continúa habilitado para recibir las ayudas económicas.