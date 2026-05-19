Colpensiones: los trabajadores entre 55 y 60 años deben efectuar este trámite o perderán la pensión para siempre.

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Colpensiones generó preocupación entre los afiliados que poseen actualmente entre 55 y 60 años. La entidad hizo hincapié en que la pensión de vejez no se otorga automáticamente y que es necesario realizar un trámite obligatorio. Si este procedimiento no se completa antes de alcanzar la edad legal, se puede impedir el acceso definitivo a la mesada. Este riesgo es considerable, ya que errores no rectificados oportunamente pueden dejar al trabajador por fuera del sistema pensional.

La advertencia se dirige principalmente a aquellos que están próximos a alcanzar la edad de jubilación y que aún no han verificado su situación en el sistema público de pensiones en Colombia.

¿Qué trámite obligatorio exige Colpensiones antes de pensionarse?

Un aspecto fundamental es la revisión y validación de la historia laboral. Colpensiones requiere que los beneficiarios que se encuentren a dos años o menos de alcanzar la edad de pensión —57 años para las mujeres y 62 para los hombres— confirmen que todas sus semanas cotizadas estén correctas.

Este procedimiento es de carácter obligatorio y no meramente decorativo. Si la historia laboral presenta vacíos, errores o discrepancias, el reconocimiento de la pensión se suspenderá hasta que sean solucionados. En ciertas situaciones, actuar de manera tardía puede provocar que el proceso se vuelva irreversible.

Colpensiones alerta sobre la importancia de revisar la historia laboral para acceder a la pensión.

¿Por qué es esencial verificar la historia laboral en Colpensiones entre los 55 y 60 años?

Colpensiones ha identificado que una gran cantidad de ciudadanos colombianos frecuentemente examinan su historia laboral únicamente una vez alcanzada la edad de jubilación. En tal fase, la corrección de errores puede requerir meses o inclusive años, lo que retrasa la jubilación y deja al empleado sin ingresos pensionales durante dicho lapso.

La historia laboral es el documento que establece si una persona ha cumplido con las semanas mínimas exigidas por la ley. Un error en este registro podría resultar en que, teóricamente, el afiliado no cumpla con el requisito, a pesar de haber laborado durante toda su vida.

Colpensiones: cómo consultar tu historia laboral paso a paso

El proceso se lleva a cabo sin costo y no requiere de intermediarios. Los pasos fundamentales que se deben seguir son:

Acceder al portal oficial de Colpensiones .

Ingresar a la Zona Transaccional y dirigirse a la Sede Electrónica .

Iniciar sesión utilizando usuario y contraseña o registrarse si no cuenta con una cuenta previamente.

Descargar la historia laboral y examinarla minuciosamente.

Ante la detección de inconsistencias, el afiliado deberá presentar una solicitud de corrección y adjuntar documentos de soporte como certificados laborales, desprendibles de pago, contratos o constancias proporcionadas por el empleador.

¿Quiénes están en mayor riesgo de perder la pensión, según Colpensiones?

Colpensiones enfatiza que la pensión no se activa automáticamente; el afiliado tiene la responsabilidad de tomar un papel proactivo para salvaguardar su derecho.

El riesgo es considerable para aquellos trabajadores que se encuentran próximos a la edad de jubilación y nunca han verificado su información. Un error en el número de identificación, en el nombre, en la fecha de nacimiento o en los períodos de cotización puede transformarse en un impedimento insalvable si no se corrige antes de iniciar el proceso de pensión.

Es fundamental tener en cuenta al revisar el historial lo siguiente:

Empleadores que no constan como registrados.

Aportes no completos o periodos con faltantes en las cotizaciones.

Fechas incorrectas de ingreso o salida del ámbito laboral.

Datos personales que han sido ingresados de manera errónea.

Ignorar estos aspectos puede resultar en años de espera o, en el peor de los escenarios, en la pérdida del derecho a la pensión.

El incumplimiento en la revisión y corrección de la historia laboral puede acarrear consecuencias significativas: