Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 19 de mayo de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 757,74 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real retrocedió -0.49%, mientras que en el último año avanzó 3.40%, señalando una corrección reciente dentro de una tendencia anual positiva.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 15.57%, superando la volatilidad anual del 15.07%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, la cotización del Real osciló con caídas y alzas alternadas, dos jornadas intermedias sin cambios y un cierre a la baja tras un repunte, dejando un balance neto neutro y sin tendencia clara.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: