Colombia arrancará la semana bajo un panorama climático complejo. Para este lunes 2 de marzo, los pronósticos advierten la llegada de un fuerte temporal con chubascos tormentosos, alta probabilidad de precipitaciones y descargas eléctricas en distintos puntos del territorio nacional, especialmente en la región Andina y sectores del Caribe. Las primeras lluvias se sentirán desde la madrugada y podrían intensificarse durante la mañana y la tarde. De acuerdo con los reportes meteorológicos, habrá probabilidades de lluvia de hasta el 90%, acumulados cercanos a los 6 milímetros en algunas zonas y temperaturas que oscilarán entre los 22°C y 32°C en ciudades cálidas, mientras que en la capital del país el ambiente será más frío y lluvioso. Las precipitaciones más intensas se concentrarán en amplios sectores de la región Andina, incluyendo a Bogotá, donde el panorama cambiará drásticamente a partir del mediodía. En la capital, la madrugada comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre los 8°C y 10°C. Sin embargo, hacia el mediodía la probabilidad de lluvia subirá al 100%, con precipitaciones intermitentes que se extenderán durante la tarde y la noche. Se prevén acumulados cercanos a 0,3 mm en algunos tramos horarios y humedad elevada, alcanzando picos del 90%. Otras zonas del altiplano cundiboyacense y departamentos como Antioquia, Santander y el Eje Cafetero también registrarían tormentas eléctricas acompañadas de ráfagas moderadas de viento. El comportamiento será variable según la región, pero el patrón general indica: En Bogotá, las precipitaciones más constantes se darán entre el mediodía y la noche, cuando la probabilidad se mantendrá en 100%. Con suelos ya húmedos en varias regiones, las nuevas lluvias podrían generar: Las autoridades recomiendan especial precaución en horas de la tarde, cuando se combinarán lluvias, alta humedad y tormentas eléctricas. En zonas de ladera, el monitoreo será clave ante posibles deslizamientos. El día en la capital tendrá cuatro momentos marcados: Además, el índice UV alcanzará niveles altos (hasta 11 en horas del mediodía), por lo que, pese al panorama lluvioso, se recomienda protección solar en los momentos de cielo parcialmente despejado.