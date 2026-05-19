¿Se aproxima una III Guerra Mundial? China contemplaría atacar a uno de los países más poderosos y no se trata de Estados Unidos.

Ataque con drones y explosivos dejó fuera de servicio un radar aéreo en Cauca: lo que se sabe hasta el momento

Las teorías emergentes sobre la relación bilateral entre Rusia y China sugieren que detrás de esta aparentemente sólida alianza se ocultan incertidumbres que podrían reconfigurar nuestra comprensión de dicha sociedad estratégica. En un contexto de creciente tensión internacional y con la posibilidad latente de una Tercera Guerra Mundial, tales especulaciones cobran relevancia.

Especialistas en geopolítica destacan que la intención de Pekín trasciende la mera consolidación de influencia, indicando que podría estar considerando una ofensiva directa contra Moscú. La materialización de una confrontación de este tipo no solo desmentiría la narrativa oficial, sino que también generaría un cambio absoluto en el panorama geopolítico global.

¿Cuál es la zona que China contemplaría atacar?

Un territorio de considerable interés, cuidadosamente observado por China, es el Ártico: se ha erigido como el núcleo de una competición geopolítica sin precedentes. El deshielo y la apertura de nuevas rutas marítimas han convertido este territorio en un bien que no solo ofrece ventajas comerciales, sino también un poder estratégico crucial para los años venideros.

En la actualidad, Moscú ejerce control sobre la Ruta del Mar del Norte, un pasaje que reduce significativamente el trayecto entre Asia y Europa. Para China, cuya proyección comercial y naval es considerable, alcanzar influencia sobre este corredor representaría un avance estratégico de gran relevancia, consolidando su posición en el comercio global.

¿Se aproxima una III Guerra Mundial? China contemplaría atacar a uno de los países más poderosos y no se trata de Estados Unidos.

El analista de defensa y exoficial de inteligencia de Estados Unidos ha alertado sobre esta situación en diversas ocasiones. De acuerdo con Koffler, Pekín adopta una estrategia paciente: se presenta como colaborador en el desarrollo del Ártico, a la vez que espera el momento propicio para expandir su influencia, aprovechando cualquier debilitamiento que pueda sufrir Rusia.

Irónicamente, el conflicto en Ucrania podría establecer las bases para un cambio radical en la relación entre China y Rusia. Este enfrentamiento ha debilitado al ejército ruso y ha sumido a su economía bajo el peso de sanciones internacionales, creando una vulnerabilidad que Pekín podría interpretar como una oportunidad estratégica.

Como consecuencia, la dinámica bilateral comienza a adoptar un carácter de dependencia desigual. Rusia, cada vez más aislada y en necesidad de asistencia económica, se está posicionando como el “socio menor” ante una China que, de manera silenciosa, refuerza su influencia, aprovechando la situación para obtener concesiones en espera del momento más oportuno para actuar.

Rusia y China: una alianza ‘sin límites’ en ascenso

La posibilidad de que estas dos potencias nucleares entren en conflicto directo genera un panorama internacional altamente volátil. Un choque de esta magnitud podría alterar de manera impredecible el equilibrio global, aumentando la tensión y los riesgos para la estabilidad mundial.

La aparente “amistad sin límites” entre Xi Jinping y Vladimir Putin podría ser más una táctica temporal que un vínculo genuino. Mientras Pekín mantiene su respaldo diplomático visible hacia Moscú, detrás de escena podría estar trazando planes para disputar influencia en el Ártico y en amplias zonas estratégicas de Asia.