El comportamiento del clima en Colombia tendrá un giro marcado desde este miércoles. Los reportes más recientes anticipan una seguidilla de tormentas, nubosidad densa y precipitaciones que podrían extenderse durante cerca de 72 horas en amplias zonas del territorio nacional. El nuevo pronóstico advierte que entre el miércoles 11 y el viernes 13 de marzo gran parte del país experimentará lluvias de distinta intensidad, con especial impacto en regiones como la Pacífica, Andina y Amazónica. En algunas zonas, además de los aguaceros, se espera una alta presencia de nubosidad y periodos de inestabilidad atmosférica que favorecerán chubascos repetitivos a lo largo del día. Las condiciones también vendrán acompañadas de cambios en los vientos, especialmente en áreas cercanas al Caribe colombiano y sectores marítimos, donde se prevé un aumento significativo en su velocidad. De acuerdo con el pronóstico meteorológico para la semana del 9 al 13 de marzo de 2026, el país enfrenta un incremento en la nubosidad y en la actividad lluviosa debido a la interacción de sistemas atmosféricos que están generando mayor humedad sobre el territorio. Este escenario favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical, lo que se traduce en lluvias continuas o intermitentes durante varios días consecutivos. Las precipitaciones más frecuentes se concentrarán en: En estas áreas se prevén acumulados importantes de lluvia, con episodios que pueden extenderse por varias horas. El panorama climático indica que las precipitaciones más significativas podrían registrarse en varios departamentos distribuidos en diferentes regiones del país. Entre las zonas con mayor probabilidad de lluvias intensas se encuentran: En muchos de estos territorios los aguaceros podrían presentarse de forma dispersa pero repetitiva, especialmente durante la tarde y la noche. Para el jueves 12 de marzo, el pronóstico indica que el país podría experimentar una de las jornadas más inestables de la semana. Las condiciones atmosféricas estarán dominadas por cielos muy nublados y lluvias persistentes, particularmente en: la región Pacífica, el centro de la región Andina, la Amazonía y el sur de la región Caribe. En el litoral Pacífico y en el piedemonte amazónico se esperan periodos de lluvia continua, mientras que en el interior del país los aguaceros podrían aparecer de manera intermitente a lo largo del día. Ciudades y zonas cercanas a Cundinamarca, Boyacá y Tolima también podrían registrar precipitaciones durante la tarde y la noche. Hacia el viernes 13 de marzo, el comportamiento del clima seguirá mostrando una amplia cobertura de nubosidad en gran parte del territorio nacional. El pronóstico señala que: Esto significa que, aunque habrá algunos intervalos de tiempo seco, los aguaceros podrían aparecer de forma repentina y en algunos casos con intensidad. En Bogotá, las lluvias seguirán el patrón típico de la temporada: se esperan principalmente durante las horas de la tarde, con mayor probabilidad en sectores del norte y del oriente de la ciudad. Las temperaturas en la capital oscilarán aproximadamente entre 9 °C y 20 °C, lo que mantendrá un ambiente fresco durante gran parte de la semana. Este panorama climático obliga a los ciudadanos a estar atentos a los cambios del tiempo, ya que las lluvias podrían aparecer de manera inesperada en diferentes momentos del día. Aunque el país enfrentará varios días de precipitaciones, algunas zonas tendrán condiciones más estables. Es el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde el pronóstico anticipa predominio de tiempo seco y cielos parcialmente despejados durante buena parte de la semana. Mientras tanto, en sectores del Caribe continental la actividad lluviosa será menor que en otras regiones, aunque todavía podrían presentarse lluvias aisladas.