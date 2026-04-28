El Gobierno de Colombia mantiene vigentes los requisitos de documentación para el tránsito internacional de personas, entre ellos la obligación de contar con pasaporte vigente para poder ingresar o salir del país. Esta condición no es nueva, pero suele generar dudas entre quienes planean viajar. Con la llegada de temporadas de mayor movimiento, muchos viajeros comienzan a revisar el estado de sus documentos y a consultar qué condiciones deben cumplir para evitar inconvenientes en aeropuertos o pasos migratorios. De acuerdo con la normativa migratoria vigente, tanto ciudadanos colombianos como extranjeros deben presentar un pasaporte válido y vigente al momento de ingresar o salir del territorio nacional. Esto implica que el documento no debe estar vencido ni deteriorado, ya que en esos casos las autoridades pueden impedir el embarque o el ingreso, dependiendo de la situación. En el caso de los ciudadanos colombianos, el pasaporte es obligatorio para viajes internacionales, mientras que los extranjeros deben cumplir además con otros requisitos según su nacionalidad, como visas o permisos específicos. Si una persona intenta viajar con el pasaporte vencido o próximo a vencer, puede enfrentar restricciones inmediatas. Entre las situaciones más frecuentes se encuentran: Muchas naciones exigen, además, que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses, por lo que no alcanza con que esté activo al momento del viaje. El pasaporte en Colombia se gestiona a través de las oficinas autorizadas por la Cancillería, con turno previo en la mayoría de los casos. El trámite incluye: Una vez completado el proceso, el pasaporte se entrega en un plazo que puede variar según la ciudad. Por eso, las autoridades recomiendan verificar la vigencia del documento con anticipación y evitar dejar el trámite para último momento, especialmente en fechas de alta demanda.