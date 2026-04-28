El Gobierno de Colombia avanza con un nuevo modelo de pasaportes que busca cambiar de fondo la forma en que se producen estos documentos en Colombia. En medio de cuestionamientos y versiones cruzadas, la autoridad encargada salió a aclarar cómo funcionará el sistema y qué implicancias tendrá para los ciudadanos. La Imprenta Nacional de Colombia explicó que el cambio no implica una modificación inmediata para quienes ya cuentan con pasaporte vigente, sino que forma parte de un proceso progresivo orientado a fortalecer las capacidades del Estado en la emisión de documentos de alta seguridad. En este contexto, uno de los principales interrogantes gira en torno a qué ocurrirá con los pasaportes actuales y si será necesario renovarlos. La respuesta oficial apunta a llevar tranquilidad, mientras el nuevo esquema continúa en etapa de implementación y evaluación técnica. El nuevo modelo de pasaportes no se limita a un rediseño del documento, sino que introduce un cambio estructural en su producción. El objetivo central es que el Estado colombiano adquiera capacidades tecnológicas y operativas para fabricar pasaportes, reduciendo la dependencia de proveedores internacionales. Para ello, el esquema contempla acuerdos de transferencia tecnológica, capacitación de personal y desarrollo de procesos internos que permitan a la administración pública asumir el control de documentos de alta seguridad. Este enfoque busca garantizar mayor autonomía en el largo plazo, aunque su implementación será gradual. Uno de los puntos más relevantes es el futuro de los pasaportes vigentes. Según la información oficial, los documentos actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que no será necesario realizar un recambio inmediato ni gestionar una renovación anticipada. De este modo, el nuevo modelo convivirá durante un tiempo con los pasaportes ya emitidos, mientras el sistema se consolida. La transición será progresiva y no afectará los viajes ni los trámites de quienes cuenten con documentación en regla. La implementación del nuevo sistema incluye una fase técnica inicial en la que se produjeron ejemplares de prueba destinados a validar procesos, seguridad y calidad. Estas muestras no corresponden a pasaportes para el público, sino a una etapa habitual en proyectos de este tipo. Sin embargo, el cambio generó cuestionamientos y derivó en discusiones en el ámbito judicial y de control. Desde la Imprenta Nacional sostienen que las críticas responden a interpretaciones incompletas y remarcan que el modelo apunta a consolidar, por primera vez, una capacidad estatal propia en la producción de documentos de alta seguridad.