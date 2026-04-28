El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un comunicado especial en el que advierte sobre la persistencia de lluvias intensas y frecuentes en amplias zonas del centro y occidente del país. El organismo pidió extremar las medidas de prevención ante el riesgo de crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos de tierra. Según el reporte oficial, los acumulados de lluvia de las últimas horas y el pronóstico para las próximas 72 horas mantienen un escenario de alta vigilancia hidrológica sobre múltiples cuencas, con probabilidad de afectaciones en municipios de varios departamentos. De acuerdo con el Ideam, las lluvias frecuentes e intensas se concentrarán principalmente en los departamentos de Antioquia, Caldas, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Norte de Santander, Santander, Cauca y Nariño, siendo estos cuatro últimos los más afectados durante esta etapa. El instituto detalló que las precipitaciones se intensificarían durante las jornadas de la tarde y la noche, y podrían disiparse hacia la madrugada. Las regiones Pacífica, Andina y los piedemontes de la Orinoquía y Amazonía son las que registrarán los eventos de mayor intensidad. El Ideam mantiene alertas hidrológicas en múltiples cuencas del país, con distintos niveles según la zona. Los principales riesgos identificados son las crecientes súbitas en los ríos, los deslizamientos de tierra y las posibles afectaciones en municipios cercanos a cuencas vulnerables. En la región noroccidental, se mantienen alertas rojas en cuencas como las de los ríos Algodonal, Tarra, Bajo Catatumbo, Sardinata, Tibú, Zulia y Pamplonita, con potencial de afectaciones en municipios de Norte de Santander. En la región Pacífica, las alertas son naranjas por el aumento en los niveles de los ríos Naya, Yurumanguí, San Juan de Micay, Saija, Timbiquí, Guapi, Iscuandé, Telembí y Mira, con riesgo para municipios de Cauca y Nariño. En la región del Medio Magdalena, también se reportan alertas rojas por crecientes súbitas en los ríos Negro, Carare, Opón, Suárez, Lebrija y la Quebrada El Carmen, con potencial impacto en municipios de Cundinamarca y Santander. El Ideam reportó municipios en alerta roja por riesgo de deslizamientos en cuatro departamentos: El instituto recordó que también existen alertas naranjas y amarillas en otras decenas de municipios de los mismos departamentos, e hizo un llamado a las autoridades locales y departamentales a reforzar las medidas de prevención mientras se mantengan estas condiciones.