El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este sábado 27 de diciembre que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para este fin de semana.

Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de intensidad moderada a fuerte en ciertas partes del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad.

Las condiciones climáticas que se esperan este sábado 27 de diciembre. (Imagen: archivo) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

El Ideam advirtió que para este sábado se esperan lluvias entre moderadas y fuertes en varios sectores del país, principalmente en regiones del centro, occidente y sur.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones más intensas se concentrarán en:

Occidente de Antioquia.

Oriente y sur de Santander.

Norte de Boyacá.

Cundinamarca.

Tolima.

Sur de Huila.

Caldas.

Risaralda.

Quindío.

Chocó.

Valle del Cauca.

Cauca.

Nariño.

Occidente de Putumayo.

Sur de Guainía.

Oriente de Vaupés.

Amazonas.

Además, la institución indicó que en zonas del sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, el occidente de Caquetá y Vichada existe probabilidad de lluvias ligeras, especialmente durante la mañana, al final de la tarde y en las primeras horas de la noche.

Las condiciones climáticas que se esperan este sábado 27 de diciembre. (Imagen: archivo)

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

Pese a las condiciones húmedas previstas en más de una decena de regiones, la entidad meteorológica señaló que en gran parte del territorio nacional se espera un tiempo seco, con cielos entre despejados y parcialmente nublados.

En cuanto al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostican lluvias en distintos momentos del día, con posible actividad eléctrica, especialmente al sur del área marítima.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas