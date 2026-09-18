El servicio militar es regulado por la legislación vigente, la cual establece quiénes son los jóvenes obligados a llevarlo a cabo, la duración del servicio y los beneficios derivados de su integración en las Fuerzas Armadas.

En la actualidad, el servicio militar en Colombia está regulado por la Ley 1861 de 2017, que ha propiciado una modernización del sistema de reclutamiento. Mediante esta legislación, se han implementado nuevas compensaciones económicas y se ha diseñado un conjunto de excepciones dirigidas a ciertos grupos de la población.

La normativa vigente establece que todos los ciudadanos deben aclarar su situación militar al cumplir 18 años. Este procedimiento se realiza bajo la supervisión de organismos como el Ejército Nacional de Colombia y otras instituciones de seguridad del Estado, que se encargan de organizar las convocatorias y verificar quiénes deben cumplir con la incorporación.

En Colombia, se considera que el servicio militar es una obligación legal para los hombres al alcanzar la mayoría de edad. Cada año, un considerable número de jóvenes deben presentarse ante las autoridades para definir su situación militar, lo que determina si serán incorporados a las Fuerzas Armadas, si quedan exentos o si requieren cumplir con otros requisitos establecidos por la ley.

Servicio militar en Colombia 2026: quiénes deben prestarlo

En Colombia, el servicio militar es un requisito obligatorio para los hombres que se encuentran entre los 18 y 24 años. Al alcanzar la mayoría de edad, los ciudadanos deben presentarse ante las autoridades competentes para aclarar su situación militar, un procedimiento que determina si deben enlistarse en el servicio o si poseen alguna de las exenciones que la ley prevé.

Las mujeres, en cambio, no están obligadas a realizar este servicio; no obstante, tienen la opción de hacerlo de manera voluntaria si desean integrarse en las fuerzas militares o participar en programas de apoyo institucional. Las convocatorias para este proceso se efectúan de manera regular y están enfocadas en jóvenes de determinadas cohortes de nacimiento.

El servicio militar es regulado por la legislación vigente, la cual establece quiénes son los jóvenes obligados a llevarlo a cabo, la duración del servicio y los beneficios derivados de su integración en las Fuerzas Armadas. Freepik

Duración del servicio militar 2026

La duración del servicio militar se encuentra sujeta al perfil del conscripto. Por lo general, los jóvenes que han finalizado la educación secundaria cumplen un servicio de 12 meses, mientras que aquellos que no poseen el título de bachiller pueden ver extendido su periodo hasta 18 meses.

Durante este lapso, los soldados llevan a cabo funciones de apoyo a las Fuerzas Armadas, lo que conlleva la realización de tareas de vigilancia, logística, operaciones de seguridad y programas comunitarios en diversas regiones del país.

El servicio militar es regulado por la legislación vigente, la cual establece quiénes son los jóvenes obligados a llevarlo a cabo, la duración del servicio y los beneficios derivados de su integración en las Fuerzas Armadas.

Servicio militar en Colombia 2026: fechas de incorporación, calendario y requisitos

El Ejército Nacional ha confirmado que, para el año 2026, se llevarán a cabo cuatro períodos oficiales de incorporación:

Del 1 al 28 de febrero de 2026.

Del 1 al 27 de mayo de 2026.

Del 1 al 28 de agosto de 2026.

Del 1 al 28 de octubre de 2026.

La incorporación de agosto corresponde a la tercera convocatoria anual y está destinada a los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación vigente y sean considerados aptos en el proceso de selección.

¿Cuánto pagan por hacer el servicio militar?

En años recientes, el Estado colombiano ha incrementado los incentivos económicos destinados a aquellos que cumplen con esta responsabilidad. Los jóvenes que llevan a cabo el servicio reciben una bonificación mensual que actualmente equivale a un salario mínimo, así como alimentación, alojamiento, uniformes y atención médica durante la totalidad del periodo de servicio.

Al concluir su servicio, los soldados reciben un pago adicional por concepto de licenciamiento y asistencia para su reintegración a la vida civil. Estos beneficios tienen el propósito de reconocer el tiempo dedicado a la defensa del país y de optimizar las condiciones para quienes se integran a las fuerzas militares.

La legislación colombiana establece diferentes excepciones que permiten a ciertos ciudadanos ser exonerados del servicio militar. Dentro de estas disposiciones se incluyen personas que presentan condiciones médicas o discapacidades físicas que les imposibilitan cumplir con los requisitos del servicio.

Asimismo, los hombres que se encuentran casados o son padres pueden también estar exentos, así como aquellos que proporcionan sustento a sus padres o hermanos. Adicionalmente, se consideran a miembros de comunidades indígenas que habitan en sus territorios y a religiosos que pertenecen a instituciones reconocidas. En numerosos casos, los ciudadanos tienen la opción de abonar una cuota de compensación militar para regularizar su condición sin necesidad de realizar el servicio.