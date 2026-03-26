El presidente Gustavo Petro presentó oficialmente el nuevo modelo de pasaporte colombiano que empezará a expedirse desde el 1 de abril de 2026. El documento incorpora cambios tecnológicos y elementos de seguridad reforzados, y al mismo tiempo habilita un esquema de gratuidad para ciudadanos que acrediten condiciones especiales ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería precisó que el trámite podrá realizarse en las 37 oficinas habilitadas en el país y en los consulados de Colombia en el exterior. Quienes ya tengan pasaporte vigente con más de seis meses de validez podrán seguir utilizándolo hasta su fecha de vencimiento, sin necesidad de cambiarlo de inmediato. La expedición gratuita no será automática ni general. Aplicará únicamente para ciudadanos que cumplan criterios específicos y presenten los documentos que respalden su situación. Estos son los beneficiarios confirmados: La Cancillería aclaró que no basta con manifestar la condición: es obligatorio presentar soportes como historia clínica, carta de admisión universitaria, contrato laboral, certificaciones médicas, documentos del ICBF o pruebas de parentesco según el caso. El procedimiento es similar al trámite ordinario, pero exige verificación adicional. El solicitante deberá: Si la documentación cumple los criterios establecidos, la exoneración del pago será autorizada en el sistema y el documento se entregará en los tiempos habituales. El agendamiento se realiza únicamente en línea a través del portal de la Cancillería. El ciudadano debe ingresar a la sección “Pasaportes”, aceptar el tratamiento de datos y seleccionar la opción “Agendar cita”. Allí podrá elegir sede, fecha y hora disponibles. En Bogotá funcionan puntos como las sedes Norte y Centro, además de la red Cade y SuperCade. En el resto del país, el trámite se realiza en oficinas de gobernaciones y puntos autorizados en capitales departamentales como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y otras ciudades principales. Las autoridades insisten en no utilizar intermediarios ni tramitadores, ya que el proceso es personal y no requiere gestores externos. La nueva libreta incorpora lectura mecánica y electrónica encriptada, microchip de última generación, fotografía fantasma, microtextos, tintas metálicas y elementos visibles bajo luz ultravioleta. Estos mecanismos permiten mayor trazabilidad y verificación en tiempo real ante autoridades migratorias internacionales. El Gobierno destacó que el documento cumple estándares internacionales y fortalece la protección de datos personales bajo administración estatal. No. Quienes tengan un pasaporte vigente podrán usarlo hasta su fecha de vencimiento. El nuevo modelo se expedirá únicamente a quienes lo tramiten por primera vez o necesiten renovarlo. La recomendación oficial es revisar la vigencia antes de programar un viaje, ya que varios países exigen mínimo seis meses de validez para permitir el ingreso.