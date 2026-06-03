Oficial | Estados Unidos, México y Canadá permitirán la entrada sin pasaporte a las personas que cumplan estos requisitos. (Representación creada con IA)

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La regla casi no tiene grietas: un colombiano necesita pasaporte para entrar a Estados Unidos y Canadá. La nacionalidad, por sí sola, no abre ninguna puerta. Aun así, existen dos situaciones muy concretas en las que se puede cruzar sin la libreta, y conviene conocerlas para no confundirlas con un beneficio general.

Lo primero es no mezclarlo con viajar sin visa. A diferencia de los ocho países de Sudamérica donde alcanza la cédula, a estos tres se entra con pasaporte. El colombiano —país miembro de la Alianza del Pacífico— no necesita visa de turismo para México porque figura entre las nacionalidades exentas, pero igual debe presentar la libreta: “sin visa” no es “sin pasaporte”.

La green card: la vía que más puertas abre

La primera excepción es ser residente permanente legal de Estados Unidos. Con la green card en regla, el colombiano reingresa al país sin pasaporte: la tarjeta (Formulario I-551) funciona como documento de admisión para los residentes que vuelven del exterior. Para abordar un vuelo internacional, la aerolínea puede pedir igualmente el pasaporte, así que la exención pesa sobre todo en los cruces terrestres y marítimos.

Esa misma tarjeta sirve para entrar a Canadá, pero solo por tierra o agua y llegando directamente desde Estados Unidos; por aire, el pasaporte vuelve a ser obligatorio. En México, en cambio, no hay atajo: la green card exime de la visa mexicana, pero el pasaporte sigue siendo obligatorio para entrar y salir, incluso para residentes en Estados Unidos.

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La doble nacionalidad: entrar como otro, no como colombiano

La segunda vía es tener doble nacionalidad con alguno de los tres países, México incluido. En ese caso, la persona ingresa como nacional de ese Estado y se rige por sus reglas, no por las de su pasaporte colombiano; para ese cruce puntual ni siquiera tiene que pensar en la renovación de la libreta colombiana. Si la otra ciudadanía es la estadounidense o la canadiense, por tierra o mar puede reemplazar el pasaporte por la tarjeta de pasaporte, una licencia de conducir realzada (EDL) o la tarjeta NEXUS.

El matiz es que, en ese escenario, ya no está entrando “como colombiano”. Para cualquier otro viaje internacional, el documento de cabecera sigue siendo el pasaporte que expide la Cancillería, y conviene tenerlo vigente y en buen estado para no quedar varado en el control migratorio.

Green card y doble nacionalidad: qué vale en cada país

Estados Unidos : con green card se reingresa solo con la tarjeta I-551, sin pasaporte.

Canadá : la green card vale únicamente por tierra o agua desde EE.UU.; por aire se exige pasaporte.

México : pasaporte obligatorio siempre; la green card solo evita la visa, no la libreta.

Doble nacionalidad: se entra con el documento del otro país; los nacionales de EE.UU. o Canadá pueden usar tarjeta de pasaporte, EDL o NEXUS por tierra o mar.

Fuera de estos dos casos, y para México sin ninguna excepción, el colombiano viaja con pasaporte: antes de comprar el tiquete, el primer paso es confirmar que no esté vencido ni dañado, porque una libreta deteriorada se rechaza igual que una caducada.