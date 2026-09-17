El avance de una onda tropical traerá lluvias, nubosidad y actividad eléctrica a distintas regiones de Colombia.

El reporte meteorológico de Meteored anticipa que los últimos dos días de la semana estarán marcados por lluvias persistentes en distintos sectores de Colombia, especialmente en el occidente del país y en algunas zonas de la Orinoquía y la Amazonía.

Para este jueves 17 de septiembre se esperan los mayores acumulados de precipitación durante la tarde en diferentes regiones. El pronóstico está asociado al avance de la onda tropical número 48, que favorecerá un incremento de la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica en varios puntos del territorio nacional.

Cuáles son los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

Durante este jueves, las precipitaciones se concentrarán principalmente en el occidente del país, aunque también se esperan lluvias en sectores dispersos de la Orinoquía y Amazonía.

Los mayores acumulados se pronostican durante la tarde y la noche en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Córdoba y amplios sectores de los departamentos de Antioquia, Risaralda, Chocó, sur de Santander, Arauca, Vichada, Meta, Guainía, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El avance de la onda tropical número 48 será uno de los principales factores detrás de este comportamiento, debido a que favorecerá el incremento de la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica.

Las condiciones climáticas que se esperan para este jueves 17 y viernes 18 de septiembre, según informó Meteored. EFE

¿Cómo estará el clima en el resto de Colombia?

En el resto del territorio nacional se esperan condiciones predominantemente secas, aunque podrán presentarse lluvias en sectores dispersos de algunas regiones.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descartan algunas lluvias de baja intensidad, principalmente hacia la isla de San Andrés y cayos cercanos.

En cuanto a las temperaturas, se esperan valores máximos elevados en amplios sectores del norte y centro de la región Caribe, zonas costeras de la región Pacífica y sectores dispersos de la Orinoquía y Amazonía, además de los valles interandinos del río Magdalena.

En contraste, podrían registrarse descensos de temperatura en zonas de mayor elevación de Boyacá, Cundinamarca, Cauca y Nariño.

¿Qué pasará con las lluvias el viernes 18 de septiembre?

El viernes continuará el panorama lluvioso en el occidente del país y podría aumentar la cantidad de precipitaciones en sectores de la Amazonía y la Orinoquía.

De acuerdo con el pronóstico, el viernes sería la jornada con mayores acumulados de precipitación a nivel nacional durante el fin de semana. Las lluvias más significativas se esperan en sectores de Sucre, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Casanare, Vichada, Meta, Guainía, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

Ante la persistencia de las lluvias, es recomendable mantener un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y tomar precauciones en las zonas donde puedan registrarse precipitaciones intensas.

También se debe prestar atención a las alertas por movimientos en masa, especialmente en Chocó, Antioquia, Boyacá, Caquetá y Casanare, donde persiste la amenaza ante las lluvias registradas en diferentes sectores.

En materia hidrológica, continúan los niveles bajos en las cuencas alta y media de los ríos Cauca y Magdalena, aunque se observa un ligero incremento en algunos tramos del Cauca, principalmente hacia la parte baja de la cuenca y en la zona hidrográfica del río Nechí.

Además, varias cuencas aportantes al río Atrato permanecen en alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas, mientras también se mantienen alertas en cuencas de la región Pacífica, particularmente en Nariño, Valle del Cauca y Cauca.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas durante las lluvias, se recomienda:

Buscar un refugio seguro.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

En el mar Caribe, tener en cuenta las condiciones de viento y oleaje, con vientos de hasta 25 nudos (46 km/h) y olas de hasta 3,8 metros.