Ya se conocen los nombres oficiales de casi todas las estaciones que harán parte del sistema (Fuente: Alcaldía de Bogotá).

La Empresa Metro de Bogotá confirmó oficialmente los nombres de las 16 estaciones que integrarán la Línea 1 del Metro, el proyecto de transporte más importante que se construye actualmente en Colombia. La definición incluye tres estaciones cuyos nombres fueron escogidos mediante una votación ciudadana y consolida el trazado definitivo del sistema que conectará el suroccidente con el norte de la capital .

Con esta decisión, el Distrito da un paso más en la consolidación de la identidad del Metro de Bogotá, una obra que ya supera el 75 % de avance y que transformará la movilidad de millones de personas en la ciudad.

La Línea 1 recorrerá cerca de 24 kilómetros y atravesará localidades como Kennedy, Puente Aranda, Santa Fe, Teusaquillo y Chapinero, integrándose progresivamente con TransMilenio y otros modos de transporte público.

¿Cuáles son los nombres definitivos de las estaciones de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La Empresa Metro de Bogotá confirmó el listado oficial de estaciones. Tres nombres fueron elegidos por los ciudadanos a través de una convocatoria pública en la que participaron más de 44.000 personas.

Estos son los nombres definitivos confirmados:

Gibraltar

Portal Américas

Ciudad Kennedy

Timiza

Hospital de Kennedy

Avenida Boyacá

Estación de integración con TransMilenio (nombre pendiente)

Puente Aranda

SENA

Santa Isabel

Hospital (HOMI)

Avenida Jiménez

Estación Central

Calle 45

Calle 63

Calle 72

Los nombres Ciudad Kennedy, Timiza y Santa Isabel fueron seleccionados por votación ciudadana y se incorporarán oficialmente al sistema.

Ya es más que oficial | La Línea 1 del Metro contará con 16 estaciones y estos serán los nombres definitivos.

¿Qué estaciones del Metro fueron elegidas por votación ciudadana?

La Alcaldía de Bogotá informó que 44.145 personas participaron en la elección de tres estaciones. Los resultados finales fueron los siguientes:

Ciudad Kennedy: 6.269 votos.

Timiza: 9.601 votos.

Santa Isabel: 7.710 votos.

El objetivo de la convocatoria fue fortalecer la apropiación ciudadana del Metro y permitir que los bogotanos participaran en la construcción simbólica del nuevo sistema férreo.

¿Cuál será la ruta completa de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

El recorrido comenzará en el suroccidente de la ciudad y avanzará hacia el norte por corredores estratégicos como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas.

La ruta completa será:

Gibraltar

Portal Américas

Ciudad Kennedy

Timiza

Hospital de Kennedy

Avenida Boyacá

Estación de integración con TransMilenio

Puente Aranda

SENA

Santa Isabel

Hospital (HOMI)

Avenida Jiménez

Estación Central

Calle 45

Calle 63

Calle 72

Con cerca de 23,9 kilómetros de longitud, esta línea se convertirá en una de las más extensas de América Latina en su primera etapa.

¿Cómo se integrará el Metro de Bogotá con TransMilenio?

La Línea 1 fue diseñada para operar de manera articulada con el sistema de transporte existente. Según la Empresa Metro de Bogotá:

8 estaciones tendrán integración directa con TransMilenio .

2 estaciones estarán conectadas por proximidad.

6 estaciones contarán con integración tarifaria, aunque sin conexión física.

Esta integración permitirá reducir tiempos de viaje y facilitar los desplazamientos entre diferentes zonas de la ciudad.

¿Cuántos pasajeros moverá la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Las proyecciones oficiales indican que la Línea 1 tendrá un impacto significativo en la movilidad de la capital. El sistema podrá:

Transportar hasta 72.000 pasajeros por hora y por sentido.

Beneficiar directamente a cerca de 3 millones de habitantes.

Atender aproximadamente 78 barrios en 9 localidades.

Estas cifras ubican al proyecto como uno de los sistemas de transporte masivo con mayor capacidad del país.

¿Qué falta para completar la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Aunque la mayoría de estaciones ya tiene nombre oficial, aún queda pendiente la denominación de la estación número 7, que será un punto de integración con TransMilenio. Las autoridades señalaron que más adelante se adelantará un procedimiento conjunto para definir ese nombre. Mientras tanto, las obras continúan en múltiples frentes de construcción a lo largo del trazado.