Además, el Distrito confirmó un beneficio especial para un grupo de ciudadanos cuando el sistema comience a funcionar.

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La Línea 1 del Metro de Bogotá sigue consolidándose como la obra de infraestructura más importante del país. Con un avance general del 80,37 % al cierre de junio de 2026 y más de 16 kilómetros de viaducto construidos, el proyecto entró oficialmente en su etapa final de construcción .

En paralelo, la Administración Distrital anunció que algunos ciudadanos podrán realizar gratis el primer recorrido del nuevo sistema gracias a una tarjeta conmemorativa que será entregada antes de su inauguración.

El Metro recorrerá 23,9 kilómetros entre el patio taller de Bosa y la calle 72 con avenida Caracas, atravesando nueve localidades de la capital y ofreciendo una nueva alternativa de movilidad para millones de personas.

¿Quiénes podrán viajar gratis en la Línea 1 del Metro de Bogotá?

El Distrito confirmó que el beneficio estará dirigido a un grupo específico de ciudadanos que participaron en el programa de recaudo solidario durante 2025.

Las personas que cumplieron con estos aportes recibirán una tarjeta conmemorativa, la cual les permitirá realizar sin costo el primer viaje en la Línea 1 del Metro una vez el sistema entre en operación.

Con esta iniciativa, la Administración busca reconocer a quienes respaldaron el proyecto antes de su puesta en funcionamiento y participaron en los mecanismos de financiación ciudadana.

¿Cuál será el recorrido de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La primera línea tendrá una longitud total de 23,9 kilómetros y contará con 16 estaciones distribuidas a lo largo de la ciudad.

El recorrido iniciará en el patio taller de Bosa y finalizará en la calle 72 con avenida Caracas, integrándose con TransMilenio y otros componentes del Sistema Integrado de Transporte Público para facilitar los desplazamientos diarios.

La infraestructura conectará importantes sectores de Bogotá y beneficiará directamente a habitantes de localidades como:

Bosa.

Kennedy.

Puente Aranda.

Antonio Nariño.

Los Mártires.

Santa Fe.

Teusaquillo.

Chapinero.

Barrios Unidos.

¿Qué avance tienen actualmente las obras del Metro de Bogotá?

El proyecto alcanzó un nuevo hito durante julio al completar 16 kilómetros de viaducto construido, una de las estructuras más importantes de toda la obra.

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó que este avance fue posible tras la instalación de un nuevo tramo del viaducto sobre la calle Octava Sur con avenida NQS, una maniobra considerada de alta complejidad técnica.

De acuerdo con el balance oficial, al cierre de junio de 2026 la Línea 1 registra un 80,37 % de avance general, consolidando el mayor progreso alcanzado desde el inicio de las obras.

Este resultado responde al trabajo continuo de miles de ingenieros, operarios, técnicos y profesionales que participan diariamente en la construcción del proyecto.

¿Cuándo comenzarán las pruebas del Metro de Bogotá?

Tras superar el 80 % de ejecución, el cronograma del proyecto contempla un nuevo paso antes de la inauguración.

La denominada marcha blanca, que corresponde a las pruebas integrales sin pasajeros para verificar el funcionamiento de todos los sistemas, está prevista para iniciar en septiembre de 2027.

Durante esta etapa se evaluará la operación de los trenes, las estaciones, las comunicaciones, la señalización y los protocolos de seguridad antes de abrir el servicio al público.

¿Qué otros avances registra la Línea 1 del Metro?

Además del crecimiento de las obras civiles, el proyecto presentó importantes novedades durante los últimos meses.

Entre ellas se destacan la elección de los nombres de tres estaciones —Ciudad Kennedy, Timiza y Santa Isabel—, la puesta en funcionamiento de la estación Calle 26 – Atrio y la implementación de las Ondas Metropolitanas, una estrategia para fortalecer el espacio público y la movilidad peatonal alrededor del trazado.