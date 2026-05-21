Ya es oficial | Estados Unidos prohíbe ingresar al país a turistas que tengan pasaporte pero no cumplan esta condición.

El Gobierno de Estados Unidos recordó que quienes no tengan el pasaporte vigente no podrán ingresar ni salir del país. La medida alcanza tanto a ciudadanos como a extranjeros, incluidos colombianos con documentación estadounidense que no hayan completado el trámite a tiempo.

Aunque se trata de requisitos ya establecidos en la normativa migratoria, las autoridades reiteran que el pasaporte es obligatorio y debe estar en regla para cualquier viaje internacional.

Con el aumento de viajes y trámites en los últimos años, muchas personas comenzaron a consultar qué puede pasar si tienen el documento vencido o en proceso de renovación.

¿Por qué no puedo ingresar a Estados Unidos con el pasaporte vencido?

Las autoridades migratorias remarcan que el pasaporte vigente es el documento clave para cruzar fronteras, sin excepciones. Si el documento está vencido o en trámite de renovación, no es válido para viajar.

El pasaporte vigente es el documento clave para cruzar fronteras. ChatGPT - creada con IA

Esto significa que no se permite abordar vuelos internacionales ni completar controles migratorios en aeropuertos o puntos de ingreso.

Además, quienes no hayan renovado su documento no podrán viajar hasta contar con un pasaporte válido, lo que puede afectar planes personales, laborales o familiares.

Cómo renovar el pasaporte y evitar problemas al viajar

El Gobierno de Estados Unidos permite renovar el pasaporte en línea en ciertos casos, pero exige cumplir condiciones específicas para iniciar el trámite.

Entre los requisitos más habituales se encuentran:

Contar con el pasaporte actual en buen estado

No haber reportado el documento como perdido o robado

Que el documento anterior haya sido emitido por un período de 10 años (en adultos)

Realizar la solicitud de forma personal

También se solicita que el pasaporte no lleve más de cinco años vencido para acceder a ciertos procesos simplificados.

Para iniciar el proceso, se requiere una foto digital, datos personales completos y el pago correspondiente, que ronda los 130 dólares para la libreta estándar.

Errores que pueden impedir viajar

Uno de los principales inconvenientes detectados es que muchas solicitudes se retrasan o rechazan por errores simples en la información o por no seguir correctamente el proceso oficial.

Las autoridades advierten especialmente sobre:

Ingresar datos incorrectos o incompletos

No responder a pedidos adicionales dentro del plazo

Utilizar sitios web no oficiales para gestionar el trámite

Intentar que un tercero realice la solicitud

Además, si el organismo solicita información extra y no se responde a tiempo, el trámite puede cancelarse, obligando a comenzar nuevamente el proceso y generando demoras que impactan directamente en los planes de viaje.